Unul dintre cele mai bune jocuri din ultimul deceniu va fi adaptat într-un serial de către HBO

The Last of Us prezintă povestea lui Joel, un tată divorţat care va trebui să o transporte pe Ellie, o fată de 14 ani, de-a lungul Statelor Unite, într-un univers post-apocaliptic. Cei doi încearcă să supravieţuiască în această lume distopică, plină de persoane care au fost transformate în monştri de o boală misterioasă.

Jocul a avut un succes imens, fiind lansat pentru PlayStation 3 în 2013 şi devenind unul dintre cele mai bine vândute titluri ale anului. Atât criticii, cât şi gamerii au fost plăcut surprinşi de povestea bine structurată, gameplay-ul excelent şi grafica minunată, Sony lansând ulterior şi o versiune ”remastered”, cu o grafică îmbunătăţită, pentru PlayStation 4.

Scenariul va fi scris în colaborare de către Neil Druckmann, cel care s-a ocupat şi de povestea jocului, alături de Craig Mazin, producător executiv şi scenarist al serialului Chernobyl.

Druckmann şi-a arătat aprecierea pentru noul său coleg printr-un comunicat în care menţionează că a fost ”impresionat de înţelegerea sa pentru universul The Last of Us”. Druckmann a menţionat şi că nu se putea gândi la un partener mai bun pentru a transpune povestea jocului într-un serial de televiziune.

Fanii jocului au celebrat vestea, aceasta urmând să fie, conform celor de la HBO, prima adaptare a unui joc exclusiv de PlayStation într-un serial TV. Oficialii postului nu au oferit detalii cu privire la o eventuală dată de lansare, însă până atunci, cei care doresc să reintre în universul The Last of Us o vor putea face pe 29 mai, când Sony lansează partea a doua a jocului.