ROG Zephyrus Duo, laptop-ul de gaming cu două ecrane, este acum disponibil în România

Pentru a oferi productivitatea multi-monitor în format portabil, Zephyrus Duo 15 dublează ecranul în partea inferioară cu designul Active Aerodynamic System (AAS) Plus, care transformă ROG ScreenPad Plus într-o parte integrantă a sistemului de răcire. Concret, sistemul AAS Plus înclină laptopul, ecranul secundar se ridică la un unghi optim de vizualizare, creând o zonă largă de admisie pentru un flux de aer consistent.

Utilizatorul poate folosi ROG ScreenPad Plus în timpul jocului, în producţie sau într-o vizionare multimedia pentru a urmări e-mailuri, notificări din social media şi multe alte informaţii contextuale.

Pe piaţa locală au fost lansate două configuraţii Zephyrus Duo 15 (GX550), care includ procesoare Intel Core din generaţia a 10-a şi plăci grafice RTX 20 Super, preţurile pornind de la 15599,99 lei (taxe incluse).

Specificaţii pentru cele două configuraţii

Prima configuraţie, GX550LWS-HF066T, are la bază un procesor Intel Core i7-10875H tactat la 2,3 GHz (cu frecvenţă de până la 5,1 GHz), placa grafică NVIDIA GeForce RTX 2070 Super cu design Max-Q şi 8GB memorie GDDR6, ecran FullHD cu timp de răspuns de 3 ms (GTG) şi rată de reîmprospătare de 300 Hz, 32 GB DDR4-3200 RAM, stocare de 1TB pe SSD M.2 NVMe PCIe 3.0, conexiune de reţea Wi-Fi 6 (Gig+) alături de portul Gigabit LAN şi port Type-C USB 3.2 Gen 2 cu Power Delivery, Display Port, G-Sync şi Thunderbolt 3 printre altele.

Configuraţia GX550LXS-HC060T cuprinde în schimb un procesor Intel Core i9-10980HK la 2,4 GHZ (până la 5,3 GHz), accelerator video NVIDIA GeForce RTX 2080 Super cu design Max-Q, ecran 4K UHD (3840 x 2160) la 60 Hz cu acoperire 132,70% sRGB şi 100% Adobe RGB şi stocare amplă cu două SSD-uri de 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 în matrice RAID 0 şi o cameră externă pentru streaming 1080P la 60 de cadre pe secundă. Preţurile acestei configuraţii pornesc de la 21899,99 lei (taxe incluse) în funcţie de comerciant şi disponibilitate.

Ambele modele au finisajul Gunmetal Gray şi dispun în pachet şi de un încărcător de 65 W cu interfaţă Type C, cu ajutorul căruia utilizatorii vor putea extinde autonomia laptopului atunci când sunt în deplasare.

Jocul Dying Light 2, la pachet cu laptop-ul

Punerea pe piaţă a laptopului Zephyrus Duo 15 este acompaniată de o promoţie cu un joc bundle. Cumpărătorii unui GX550 vor primi un cupon prin intermediul aplicaţiei Armoury Crate. Acesta va putea fi folosit la revendicarea unei chei de activare a jocului Dying Light 1 & 2 de pe platforma GamesPlanet.com.