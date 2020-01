CES 2020: Toate dispozitivele lansate de HP la cel mai mare eveniment dedicat electronicelor din lume

HP Spectre x360 15

HP Spectre x360 15 (foto sus) este, în prezent, cel mai puternic laptop Spectre de la HP, susţinut de un processor i7 Intel Core de Generaţia a 10-a, placă grafică NVIDIA GeForce, şi având o autonomie de până la 17 ore.

Raportul ecran/corp de 90% la monitorul OLED 4K de 15,6 inci, la care se adaugă spectrul DCI-P3, având o gamă de culori cu 30% mai extinsă, asigură imagini şi culori de o mare acurateţe. Procesorul Intel vine echipat şi cu standardul Wi-Fi 6 (gig+), care aduce viteze de transfer de fişiere de aproape trei ori mai mari decât cele prin Wi-Fi 5. De asemenea, setările de prioritizare a reţelei pot fi personalizate prin opţiunea Network Booster din Centrul de Comandă HP.

Dispozitivul are cel mai mic webcam IR de la HP, de numai 2,2 mm şi vine cu opţiunea HP Webcam Kill Switch, un buton dedicat pentru anularea microfonului, a cititorului de amprente localizat pe tastatură, precum şi opţiunile Express VPN şi LastPass, care vin să sprijine crearea şi accesarea de conţinut oricând şi oriunde, în condiţii de maximă siguranţă.

Laptopul este din aluminiu şi are un raport ecran/corp de 90%, precum şi o reducere impresionantă a ramei ecranului de 60%, atât în partea superioară, cât şi în partea inferioară a acestuia.

HP ENVY 32 All-in-One (AiO)

ENVY 32 AiO este un all-in-one cu procesoare până la Intel Core i7 de Generaţia a 9-a de până la 65 W, plăci grafice NVIDIA GeForce RTX 2080, până la 32 GB memorie DDR4 şi până la 1 TB SSD sau opţiuni de stocare duală, pentru a susţine proiecţia facilă a fotografiilor şi a filmelor.

Sistemul este primul all-in-one din cadrul programului RTX Studio al NVIDIA. RTX Studio este capabil să alimenteze peste 40 dintre cele mai bune aplicaţii de creaţie şi proiectare din lume, cu urmărire radiografică accelerată RTX şi asistenţa AI pentru a accelera sarcinile repetitive şi editarea video de înaltă rezoluţie în timp real.

Ecranul de sticlă este de tip edge-to-edge, sprijinit pe un suport solid din aluminiu. Finisajul negru mat Nightfall, accentuat de aspectul de lemn Dark Ash şi materialul textil acustic oferă un design premium. Sistemul are şi încărcare wireless integrată, dar şi o tastatură ce include mai multe opţiuni pentru a comuta de la un dispozitiv la altul cu o simplă apăsare a unui buton.

HP ENVY 32 AiO este nominalizat la CES 2020 Innovation Award, având cel mai larg ecran 4K din lume într-un all-in-one.

HP Elite Dragonfly

HP Elite Dragonfly este primul convertibil de business din lume cu 5G dezvoltat cu o tehnologie inteligentă de semnal, pentru a spori performanţele antenei. De asemenea, Elite Dragonfly are un procesor Intel Core vPro de Generaţia a 10-a şi prezintă un nivel avansat de conectivitate şi confidenţialitate.

HP Sure View Reflect este o tehnologie avansată care permite discreţia în condiţii de iluminare dintre cele mai diverse. Activarea modului de confidenţialitate se face prin apăsarea unui buton al tastaturii şi are drept rezultat blocarea instantanee a privirilor curioase, cu o nuanţă distinctă a ecranului de culoarea cuprului.

Elite Dragonfly este primul laptop din lume cu tehnologie integrată de tip Tile, asigurată de cea mai importantă companie de localizare inteligentă din lume. Locaţia laptopului pierdut poate fi identificată cu uşurinţă cu ajutorul serviciul opţional Tile Premium, ce poate trimite şi alerte proactive atunci când un dispozitiv a fost uitat undeva.

Elite Dragonfly este primul laptop din lume realizat cu materiale plastice colectate din oceane şi cu mai mult de 82% din piesele mecanice realizate din materiale reciclate.

Monitoare şi accesorii

Monitoarele andocabile HP E24d G4 and HP E27d G4 reprezintă o nouă categorie de monitoare inteligente destinate optimizării spaţiului de lucru, necesitând doar un cablu USB-C pentru transfer de date şi imagini video, cu o putere maximă de 100 W. Cu un singur buton se activează atât monitorul, cât şi laptopul, chiar şi închis, permiţându-se totodată şi logarea în Windows Hello prin intermediul camerei web integrate. Suportul IT va putea să gestioneze dispozitivele HP de la distanţă, de oriunde din reţea, şi va putea obţine astfel o extindere periferică rapidă.

Husa HP Renew este proiectată să răspundă preocupărilor în ceea ce priveşte protejarea mediului, fiind creată din sticle de plastic reciclate şi cu deşeuri minime de fabricaţie.

Gama HP Renew include un rucsac, servietă, geantă şi o mapă realizate în procent de 100% din PET-uri reciclate sau sticle de plastic, care sunt mărunţite în pelete mici, topite într-o fibră subţire, turnate într-o rulou şi apoi ţesute pentru a obţne aceste accesorii originale, ecologice, disponibile în gri sau bleumarin pentru un laptop cu diagonala de 14 sau 15,6 inci.

Rucsacul şi servieta HP Spectre Folio sunt realizate dintr-un material ceruit, rezistent la apă, destinat păstrării în siguranţă a dispozitivelor la contactul cu apa, precum şi un buzunar RFID care protejează cardurile şi paşapoarte de dispozitivele electronice de citire a datelor. Fiecare geantă este proiectată cu un compartiment pentru laptop cu diagonala de 15,6 inci matlasat şi moale, pentru o protecţie suplimentară şi un mâner pentru troller care să permită o manevrare facilă a acestuia peste mânerul bagajului principal.

Disponibilitate şi preţuri

HP Spectre x360 15 va fi disponibil din luna aprilie, cu preţuri începând de la 1999 euro.

HP ENVY 32 AiO va fi disponibil din luna martie cu preţuri începând de la 1999 euro.

HP Elite Dragonfly cu opţiunile integrate Tile şi HP Sure View Reflect vor fi disponibile din luna februarie 2020.

HP Elite Dragonfly cu tehnologie 5G şi procesoare Intel Core vPro de Generaţia a 10-a va fi disponibil din vara acestui an. Preţurile vor fi comunicate ulterior.

Monitorul andocabil HP E24d G4 va fi disponibil din luna februarie, cu preţuri începând de la 315 euro.

Monitorul andocabil E27d G4 va fi disponibil din luna februarie, cu preţuri începând de la 429 euro.

Husa HP Renew va fi disponibilă din luna aprilie

Gama HP Renew va fi disponibilă din această primăvară.

Rucsacul şi servieta HP Spectre Folio vor fi disponibile din luna februarie.