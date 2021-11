eMAG Black Friday: 15 produse cu oferte speciale şi surpriza anului - casă în Frumuşani

Conform unui studiu Kantar România, mai mult de jumătate dintre români intenţionează să cumpere un produs la reducere şi au pregătit un buget mediu de 2.200 de lei.

Anul acesta oferta este mai bogată cu 500.000 de produse decât în 2020 şi include categorii precum electrocasnice mici şi mari, produse de uz personal, televizoare, laptopuri, telefoane, până la articole pentru casă, parfumuri, haine şi jucării sau articole de bricolaj. Mai mult, cei care au în plan să cumpere o locuinţă, vor beneficia de un preţ foarte bun pentru o casă:

• Casă tip Cuib 1, ansamblul Liziera de Lac, 3 camere, decomandată, P+E, o baie, 81,5m2 utili, cu amprenta la sol de 64 m2 şi teren cu suprafaţa utilă de 86 m2, amplasată în Frumuşani, judeţul Călăraşi, finalizare pana la 30 septembrie 2022, preţ 69.999 euro, avans 35.000 de lei

Oferta eMAG de Black Friday va mai cuprinde:

• Televizor Samsung 43AU7172, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa G, preţ 1.299,99 lei, redus cu 27%, de la 1.779,99 lei

• Maşină de spălat rufe Samsung WW70T4540TE/LE, 7 kg, 1400 RPM, Clasa D, Add Wash, Steam, Drum Clean, Smart Check, Motor Digital Inverter, Alb, preţ 1.099,99 lei, redus cu 38% de la 1.799,99 lei

• Robot de aspirare Roborock S6 MaxV, 66 W, ReactiveAI, Navigatie LiDAR, 5200 mAH, autonomie 3h, Mop, WiFi, Negru, preţ 1.799,99 lei, redus cu 14% de la 2.099,99 lei.

• Telefon mobil OPPO Reno 5 Lite, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 4G, negru, preţ 999,99 lei, redus cu 23% de la 1.299,99 lei

• Laptop Gaming Lenovo IdeaPad 3 15ACH6 cu procesor AMD Ryzen 5 5600H pana la 4.2GHz, 15.6", Full HD, IPS, 8GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, No OS, Shadow Black, preţ 2.199,99 lei, redus cu 33% de la 3.299,99 lei

• Televizor LG OLED55A13LA, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, OLED, Clasa G, preţ 3.499,99 lei, redus cu 12% de la 3.999,99 lei

Combină frigorifică Samsung RB34T600CSA/EF, 340 l, Clasa C, No Frost, Compresor Digital Inverter, All around coooling, H 185 cm, Argintiu, preţ 1.599,99 lei, redus cu 27% de la 2.199,99 lei