Un șofer septuagenar a făcut prăpăd în Bârlad. S-a urcat beat la volan și a lovit mașinile parcate

Un șofer de 71 de ani a fost depistat de polițiștii rutieri din Bârlad (Vaslui) cu o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. În încercarea de a ieși cu mașina dintr-o parcare, bătrânul a lovit un gard și două mașini.

În ziua de 20 aprilie a.c., un bătrân de 71 de ani a fost la un pas să provoace un accident grav în orașul Bârlad (Vaslui). Bărbatul s-a urcat băut la volan și, încercarea de a ieși cu mașina dintr-o parcare, a lovit tot ce i-a ieșit în cale.

Mai întâi, pensionarul a lovit un gard de sârmă. A dat autovehiculul cu spatele, dar când a plecat, a acroșat o mașină parcată. Oamenii au început să strige la el să se oprească și să coboare din mașină, dar conducătorul auto și-a continuat drumul și a lovit o altă mașină parcată. A fost în cele din urmă tras pe dreapta de polițiști.

„Poliția municipiului Bârlad a fost sesizată cu privire la producerea unui eveniment rutier, în urma căruia au rezultat doar pagube materiale, pe strada Siret din municipiul Bârlad. Echipajul Biroului Rutier Bârlad, din cadrul Poliției municipiului Bârlad, deplasat în temeiul sesizării la fața locului, a constatat că, în aceeași zi, la ora 13.30, un autoturism înmatriculat în județul Galați, condus de către un bărbat în vârstă de 71 de ani, din Bârlad, care se deplasa din zona străzii Vasile Pârvan spre strada Siret, ar fi acroșat un autoturism oprit regulamentar”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.

După testarea cu alcooltestul, a rezultat o valoare de 0.55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul de 71 de ani a fost condus la Spitalul municipal Bârlad, pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate în prezent de către polițistii rutieri bârlădeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.