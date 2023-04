Sat din Vaslui terorizat de o haită de câini. Gospodăriile sunt atacate sub nasul edililor. Ce spune prefectul

Locuitorii satului vasluian Trestiana trăiesc de câteva luni cu spaima că animalele și păsările le vor fi omorâte de mai mulți câini fără stăpân care s-au stabilit în zonă. Doar noaptea trecută, două oi și 9 miei au fost sfîșiați.

Un bărbat din satul Trestiana, comuna vasluiană Grivița, a asistat cu groază noaptea trecută la o scenă de coșmar. O haită de câini fără stăpân i-a atacat animalele și a ucis nouă miei și două oi. Proprietarul oilor nu a intervenit de teamă să nu fie atacat.

Bărbatul povestește că în haită erau circa 10 câini mari, probabil dintre cei abandonați de oameni la marginea localităților. Stăpânul oilor a sunat la 112. La fața locului au sosit echipaje de poliție de la Biroul Protecției Animalelor și medicul veterinar din comună.

Cazul este investigat acum de Poliție și de Direcția Sanitar Veterinară din Galați. Acesta nu este primul atac al haitei de câini din Trestiana. În urmă cu câteva zile, aceeași haită a omorât și o capră a aceluiași proprietar. Omul a închis animalele într-un hambar, dar câinii au reușit cumva să deschidă ușile și au făcut prăpăd.

„A intrat astă-noapte o haită de câini și ne-au omorât aproape toți mieii din saivan! Sunt 9 miei, 2 oi și o capră! Au mai fost și vineri ziua, pe la 10.00, și au mâncat o capră! Nu pot să estimez acum paguba, că sunt bulversată de ceea ce s-a întâmplat!

Câinii ăștia au mai făcut pagube mari și la o vecină, unde au omorât 30 de găini, la o altă vecină care avea un stol de gâște, vreo 30 de bucăți, la fel le-a omorât pe toate! Acum ce știm noi de aici, din zona noastră, dar cine știe ce prăpăd au mai făcut și prin alte locuri!

Ne e frică și nouă, că dacă de exemplu eu îi auzeam azi noapte și veneam aici, nu mă omorau și pe mine?”, a precizat o femeie, proprietara gospodăriei atacate de câini, pentru Vremea Nouă.

„Responsabilitatea aparține autorității locale”

Prefectul județului Vaslui crede că responsabilitatea pentru cele întâmplate aparține administrației comunei Grivița, care nu a acționat pentru a îndepărta câinii fără stăpân din localitate.

„Ce pot să vă spun? Efectiv și exclusiv vina și responsabilitatea aparțin autorității locale!

Acum, pentru că într-adevăr o autoritate mică nu ar putea să execute ceea ce este prevăzut de lege, ar putea să facă un protocol cu firma din Bârlad (SC Reiser – n.r.), fiind alături de acest oraș, și să solicite firmei care se ocupă de câinii comunitari să îi strângă din zona respectivă.

Chiar săptămâna trecută am solicitat acestei firme, care mi se părea că se mișcă prea lent, și am luat atitudine deoarece chiar am auzit de asemenea atacuri de câtva timp. Am primit răspunsul că s-au pregătit oamenii care vor avea puști tranchilizante, m-am ocupat personal și vineri au primit avizele, urmând ca cele două arme să fie achiziționate.

Sunt obținute toate avizele și sper că de săptămâna aceasta vor începe să strângă câinii comunitari”, a precizat Daniel Onofrei, prefectul județului Vaslui.