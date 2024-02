Profesoară din Vaslui, agresată de soțul consilier local, în fața școlii. La scenă au asistat și elevii

O profesoară din comuna vasluiană Banca a fost agresată de soț chiar în fața școlii în care predă. Bărbatul a devenit violent când femeia a refuzat să îi dea telefonul personal. La scenă au asistat fără voie mai mulți elevi care ieșiseră de la ore.

Un incident violent a avut loc pe 26 februarie 2024 în fața școlii din localitatea vasluiană Banca. Iordănel Cernat, consilier local în comuna amintită, a venit nervos în fața unității de învățământ și și-a chemat soția afară. Imediat după ce a ieșit, bărbatul i-a cerut telefonul, dar femeia, profesoară la școala din localitate, a refuzat să i-l dea.

Alesul local nu a mai ținut cont că în fața școlii erau mai mulți elevi și a încercat să îi ia geanta cu forța soției sale. Copiii au mers imediat la directoare și i-au povestit ce se întâmplă, iar o profesoară a sunat la 112.

„Nu știu ce să vă zic, pentru că suntem și noi surprinși de ceea ce s-a întâmplat. Vorbim de o familie bună, respectată în comunitate, nu am auzit niciodată ceva rău despre dumnealor. Este o problemă personală între doi oameni adulți, nu suntem nici noi implicați, nici elevii. Colega noastră nu cred că se aștepta la o asemenea reacție din partea soțului, că altfel, probabil, nici nu ieșea din școală. Vreau să precizez că incidentul nu a avut loc în curte, ci în afara curții, pe pod. Noi am fost chemați de copii, nu am văzut scenele. Știu că o colegă a sunat la 112 și în câteva minute a venit un echipaj de Poliție și a luat declarații. Nu am apucat să vorbesc cu colega mea, am încercat să o sun, dar nu mi-a răspuns. Din câte am înțeles, a rămas fără telefon”, a declarat directoarea școlii din Banca, potrivit Vrremea Nouă.

„Cum să o agresez? Asta e campanie electorală”

Iordănel Cernat a negat că s-ar fi întâmplat ceva grav și susține că s-a împăcat deja cu soția lui.

„A fost o ceartă în familie. Nu am ce să spun mai mult. Nu am agresat, nu nimic. A fost o discuție familială. Cum să o agresez? Da’ eu fac așa ceva? Ăștia (n.r. opoziția) au scos așa ceva. Asta e campanie electorală. A venit, am vorbit cu ea, ne-am împăcat, asta e treaba”, a declarat consilierul local.

Anchetat pentru furt, violență în familie și distrugere

Poliția este de cu totul altă părere. Oamenii legii au deschis dosar penal pe numele lui Iordănel Cernat pentru comiterea a trei infracțiuni.

„La data de 26 februarie 2024, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Banca au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o femeie de 51 de ani, din comuna Banca, cadru didactic la o unitate de învățământ din aceeași localitate, ar fi fost agresată și deposedată de telefonul mobil de către soțul său, în incinta unității de învățământ“, au comunicat reprezentanții IPJ Vaslui.

În cauză a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări pentru infracțiunile de furt, violență în familie și distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad.

„Totodată, a fost emis ordin de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, împotriva barbatului de 50 de ani, din comuna Banca, bănuit de comiterea infracțiunilor”, a precizat IPJ Vaslui.