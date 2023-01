Bătaie ca în K1 într-o școală din Vaslui. Doi elevi de gimnaziu își împart pumni, colegii fac galerie

Doi elevi ai unei școli din Bârlad s-au încăierat chiar în sala de clasă, în timpul unei pauze. Imaginile cu bătaia dintre adolescenți, care au fost provocați de un coleg, au ieșit la iveală la două luni după incident.

Trei elevi de clasa a VI-a ai Școlii Gimnaziale „Manolache Costache Epureanu” din Bârlad (Vaslui) au fost implicați în urmă cu două luni într-un incident extrem de grav petrecut chiar în sala de clasă. Unul dintre aceștia i-a îndemnat pe ceilalți doi să se ia la bătaie ca sa tranșeze astfel o dispută copilărească.

Băiatul care ar fi provocat conflictul a filmat bătaia dintre cei doi elevi, care s-au lovit puternic cu pumnii și picioarele, în timp ce colegii lor au privit din bănci și i-au ovaționat la fiecare lovitură pe care și-o administrau.

Incidentul a avut loc pe 17 noiembrie 2022, iar elevul care se presupune că a pus la cale totul fusese adus prin transfer de la o altă școală pentru că dăduse dovadă de comportament nepotrivit. În replică, mama acestuia îl acuză pe directorul școlii că se comportă abuziv cu fiul ei, despre care spune că nu ar fi fost la școală în ziua conflictului.

Totul pornise ca o joacă

Conducerea școlii s-au autosesizat în acest caz, a făcut anchetă, iar elevii implicați s-au ales cu nota scăzută la purtare.

„Este vechi incidentul, s-a întâmplat prin noiembrie anul trecut. A fost o altercație între copii, sub formă de joacă la început. A degenat într-adevăr situația și am gestionat de la început lucrurile, la nivelul școlii. Copiii implicați au fost sancționați cu scăderea notelor la purtare și sperăm să nu se mai repete astfel de incidente. Am anunțat și Inspectoratul Județean Școlar Vaslui, am făcut comisie de disciplină, s-au dat sancțiuni, totul s-a rezolvat la nivelul școlii”, a declarat Alina Roșca, directorul Școlii „M.C.Epureanu”, pentru Vremea Nouă.

Neagă acuzația

Mama băiatului acuzat că ar fi orchestrat bătaia susține că fiul său este o victimă în cele întâmplate, iar conducerea școlii ar fi preferat să arunce asupra lui vina, deși un alt elev a filmat incidentul din sala de clasă.

„Eu am băiatul la Școala 9 (Școala Gimnazială M.C.Epureanu – n.r.), iar de ceva timp doamna directoare și fosta lui dirigintă îmi tot acuză copilul de multe nedreptăți. Nu spun că e un copil cuminte, e un copil care mai face și năzbâtii, ca orice copil.

Am tot trimis sesizări la Inspectorat (n.r. - ISJ Vaslui ), dar degeaba, nimeni nu ia măsuri. Am cerut să vină de la Inspectorat să vadă dumnealor dacă într-adevăr este așa cum spune doamna directoare. Dar degeaba. Mi s-a tot reproșat că este un copil violent și i-am spus doamnei directoare că ce a fost atunci în clasă (pe 17 noiembrie 2022 – n.r.) se numește violență.

Dar n-am fost luată în seamă! Atunci băiatul meu nici nu era la școală! Ce măsuri s-au luat? O ședință și atât. E filmată bătaia de colegii lui, nu de el! Eu doar că vroiam să arăt că asta este violență, nu ce spune doamna directoare”, spune mama elevului.