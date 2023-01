Un primar îl laudă pe învățătorul care a bătut un elev fiindcă nu știa tabla înmulțirii. Reacția ministrului Familiei

Ciprian Tamaș, primarul comunei vasluiene Șuleta, a spus că i-ar strânge mâna învățătorului care a bătut un copil la palme cu un băț și consideră metoda de corecție „normală”, pentru că „poporul român așa a fost învățat, istoria ne-o spune, că bătaia e ruptă din rai”.

Inspectoratul Școlar Vaslui și Poliția au declanșat o anchetă la Școala Protopopești din comuna vasluiană Tăcuta în urma dezvăluirilor făcute de mama unui elev. Femeia susține că fiul ei de 7 ani a fost bătut la palme cu un băț de învățător pentru că nu știa tabla înmulțirii.

Vasluianca a postat mai multe fotografii cu copilul de 7 ani care plânge și cu mâinile sale învinețite de la loviturile primite la palmă.

„Acești învățători, profesori, care după atâția ani de la Revoluție nu au învățat nimic despre educarea copiilor într-un mod normal... Vrem în școala noastră profesori și învățători care au răbdare cu copiii. Acest copil este traumatizat, nu vrea sa meargă la școală de frică!", a scris mama băiatului în postarea care însoțea fotografia cu palmele copilului său.

În ciuda reacțiilor de dezaprobare a unui astfel de comportament venite din partea societății civile, Ciprian Tamaș, primarul comunei Șuleta din județul Vaslui, salută metoda de corecție a învățătorului, ba chiar spune că i se pare cât se poate de „normală”.

„O metodă de care și unii dintre noi, mai ales generațiile noastre, nu cred că am fost văduviți. Personal, eu am fost la școală la băiețelul meu, e în clasa a șasea, la ședința cu părinții și am spus că sunt total de acord atunci când iese din cadrul normal al activităților școlare, să fie pedepsit cum am fost și eu, la palmă, la fund, să-l tragă de perciuni”, a declarat edilul la Antena 3.

„Nu cred că e o tragedie. Personal, nici nu-l cunosc pe acest cadru didactic, dar dacă l-aș vedea, i-aș strânge mâna. Bătaia e ruptă din rai. Poporul român așa a fost învățat, istoria ne-o spune”, a mai spus Ciprian Tamaș.

Gabriela Firea: „Îl consider vinovatul moral”

Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a avut o replică dură la adresa primarului din Șuleta, considerând că derapajul acestuia trebuie sancționat.

„Bătaia nu este ruptă din Rai! Condamn ferm orice fel de acțiuni sau declarații care aduc atingere integrității și demnității unei persoane, mai ales copil sau/și femeie! Cu atât mai mult, condamn cu tărie afirmațiile primarului din județul Vaslui care este de acord și încurajează cadrele didactice să aplice corecții fizice elevilor. Îl consider chiar vinovatul moral pentru gesturile făcute de un profesor care l-a bătut pe un elev cu bățul la palmă. Consider că există alte metode eficiente de educare, nu unele barbare, care nu rezolvă nimic, ci doar nasc traume”, a scris Gabriela Firea pe pagina personală de Facebook.

Firea îi atrage atenția politicianului că încalcă legea și devine complice îndemnându-i pe profesori să facă același lucru, pretizând că se gândește la binele propriului copil.



„Dacă ar fi citit Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului ar fi știut de prevederea care spune “Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatări (…) indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituții de învățământ, medicale, de protecție (…) etc”, a mai spus ministrul.

Firea arată că inclusiv regulamentul unităților de învățământ stabilește interdicția personalului din învățământul preuniversitar de a aplica pedepse corporale şi de a agresa verbal, fizic sau emoțional copiii/elevii şi/sau colegii.

„Îl informez că în această țară copiii sunt protejați împotriva abuzurilor și există instituții care aplică legile. Fac un apel pe această cale la instituțiile abilitate să se autosesizeze și să sancționeze acest derapaj”, a mai spus ministrul Familiei.