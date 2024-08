Scăderea nivelului Dunării, oportunitate de business pentru doi tineri din Tulcea

Scăderea cotelor Dunării în judeţul Tulcea le-a oferit unor tineri întreprinzători din comuna IC Brătianu posibilitatea de a deschide o plajă privată pe malul fluviului, după ce ani la rând aceasta a fost inaccesibilă publicului.

În urmă cu peste 35 de ani, malul tulcean al Dunării aparţinând comunei IC Brătianu era preferat de persoanele din Galaţi pentru a petrece câteva ore în aer liber, însă după Revoluţia din anul 1989 singurul loc de pe malul fluviului de unde se puteau cumpăra mici sau băuturi reci, cunoscut sub numele „Cocuţa” şi situat vis-a-vis de insula formată pe Dunăre, a fost desfiinţat, aşa că malul tulcean a fost mai puţin frecventat.

„Am vrut să valorificăm zona pe care o avem. Noi am avut iniţiativa şi am avut suportul Primăriei comunei. Mare parte din persoanele care vin sunt din Galaţi sau din comunele din apropiere. Oamenii vin, se relaxează, pot să facă un grătar, să cumpere o băutură rece”, a declarat, pentru Agerpres, Emilia Polodeanu.

Tânăra a mai spus că a deschis rulota cu băuturi şi plaja în urmă cu aproape o lună.

„Eu sunt din Galaţi şi am venit aici, pentru că suntem în natură”, a afirmat Robert F., în vârstă de 29 de ani, aflat pe malul tulcean al Dunării.

Persoanele care vin pe malul tulcean al Dunării pot închiria un şezlong cu umbrelă pentru 20 de lei pe zi.

Pe fondul căldurii înregistrate în ultimele luni, cotele fluviului au scăzut. Potrivit Administraţiei Fluviale Dunărea de Jos, luni, la Galaţi, nivelul fluviului este de 90 de centimetri, în timp ce la Isaccea este de 59 de centimetri şi la Tulcea este de 54 de centimetri, în ultimele două porturi amintite, Dunărea fiind în scădere.

În Portul Tulcea, cel mai mic nivel al fluviului a fost înregistrat în anul 2003, atunci când cota Dunării a fost de 5 centimetri.