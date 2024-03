Ștrandul Termal a revenit orașului Timișoara. „Anii de sfidare și de furt al celor care au căpușat acest ștrand s-au încheiat“ FOTO

Recuperat în instanță, Ștrandul Termal se va deschide în acest sezon estival sub umbrela Primăriei Timișoara, după o serie de intervenții și amenajări. Acum totul într-o stare avansată de degradare, trebuie să se intervină în zona de bazine, și în curte, dar și în clădiri.

Ștrandul ZHH (fostul Termal) din Timișoara revine orașului după un lung șir de procese împotriva GPG Company SRL, care a ocupat fără plată o suprafață de 12.707 metri pătrați din domeniul public, începând cu anul 2014.

Acțiunea în instanță pentru evacuarea necondiționată a fost inițiată de Primărie în iunie 2021, iar luni, 4 martie 2024, hotărârea judecătorească a fost pusă în aplicare.

Acțiunea de recuperare coordonată de Primăria Timișoara, în colaborare cu Poliția Națională, Poliția Locală și Colterm, s-a desfășurat sub supravegherea unui executor judecătoresc. Poarta principală a fost sudată, astfel că au fost folosite echipamente specifice pentru a obține accesul în incintă. Reprezentanții firmei nu au fost prezenți la fața locului.

Cei de la primărie spun că acțiunea a avut ca scop securizarea și evaluarea stării proprietății, constatându-se absența echipamentelor esențiale, precum pompele pentru bazine și siguranțele, și un grad avansat de degradare a bazinului mic.

Pe de altă parte, s-a constatat că într-o stare bună se află un imobil utilizat probabil în scop rezidențial, ridicat fără autorizație de construire și vizat de o dispoziție de demolare.

S-a întors în patrimoniul orașului

Ștrandul va deschis de către Primăria Timișoara în acest sezon estival, cu îmbunătățiri și surprize. În următoarele zile echipele Primăriei vor evalua starea întregului complex și va începe evacuarea gunoiului și a deșeurilor din incinta ștrandului.

„Situația e mult mai rea decât am anticipat. Practic, ștrandul e într-o stare avansată de degradare, trebuie să intervenim și în zona de bazine, și în curte, dar și în clădiri unde au lăsat în urmă dezastru. Ce știm sigur e că ștrandul va rămâne sub umbrela administrației și tragem tare să îl deschidem timișorenilor chiar din această vară. Mă bucur că, în sfârșit, Ștrandul Termal, locul îndrăgit de atâtea generații de timișoreni s-a întors în patrimoniul orașului. Anii de sfidare și de furt al celor care au căpușat acest ștrand s-au încheiat azi, cu evacuarea necondiționată pe care am obținut-o în instanță definitiv”, a spus primarul Dominic Fritz.

Primăria Timișoara analizează mai multe variante de administrare a ștrandului, astfel încât să fie deschis publicului cât mai repede posibil, în condiții cât mai bune pentru timișoreni.

Reamintim, în iunie 2023 municipalitatea a câștigat și la Înalta Curte de Casație și Justiție un proces cu GPG Company SRL. Instanța a obligat societatea să plătească Primăriei 7 milioane jumătate lei, plus încă 31.121 euro/lună până la eliberarea spațiului (393.510 lei chirie, 2.184.755 lei penalități pentru lipsa de folosință, 868.501 lei, dobânzi penalizatoare, 4.080.509,96, contravaloarea lipsei de folosință).