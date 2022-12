Sorin Grindeanu laudă acum metroul din Cluj. În trecut, l-a ironizat pe Robu, care voia metrou în Timișoara

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a fost semnat „cel mai mare contract de finanțare din ultimii 30 de ani”: metroul din Cluj-Napoca. În 2015, Grindeanu l-a ironizat pe fostul primar Nicolae Robu pentru lansarea ideii de metrou în Timișoara.

„Cel mai mare contract de finanțare din ultimii 30 de ani a fost semnat astăzi de Ministerul Transporturilor! Banii vor asigura construcția metroului din Cluj-Napoca! Prin acest contract de finanțare se asigură 13,69 miliarde de lei (din care 1,48 miliarde de lei din PNRR) pentru cele două etape necesare construcției Magistralei 1 a metroului clujean. Fondurile vor fi folosite pentru proiectarea, construcția, echiparea și punerea în funcțiune a liniei de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca (21,03 km), a celor 19 stații și a depoului”, a scris Grindeanu pe Facebook.

„Se aruncă bani...”

În 2015, când Nicolae Robu era primar al Timișoarei și a lansat (încă din 2013) ideea construirii unui metrou în Timișoara, Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD Timiș la vremea respectivă, spunea că Robu vrea să arunce bani pentru studiul de fezabilitate în vederea realizării liniei de metrou în condițiile în care este puțin probabil ca acest proiect să fie realizat.

„Eu consider că, în acest moment, se aruncă bani și nu este o problemă nouă chestiunea cu metroul. Se spune despre ea de un an și ceva chiar doi, spune domnul primar. S-au aruncat bani pe studiul de fezabilitate, kilometrul de metrou fără proiectare, fără studii, fără alte costuri, în acest mediu, și m-am interesat la Ministerul de Transport atunci când a fost repusă pe tapet, în Timișoara, chestiunea cu metroul este de 60 de milioane de euro kilometrul. Atâta este costul”, spunea Grindeanu citat de tion.ro.

În același context, Grindeanu l-a ironizat pe Robu pentru că „visează” metrou în Timișoara.

„Sigur dacă mergi în Dubai și vezi grădini suspendate, vrei să faci grădini suspendate, dacă mergi la Londra, orașul care a avut primul metrou, vrei să faci metrou. Sunt foarte curios ce se va întâmpla după vizita în America (a primarului Robu – n.red.). Aș mai fi curios să văd măcar o poză cu domnul primar Robu la cel puțin zece metri de domnul Barack Obama. Chiar ar fi un lucru bun pentru orașul nostru, dar mă îndoiesc”, mai declara Sorin Grindeanu în 2015.

„În 2013, am fost primul oraș din provincie în care s-a vorbit despre metrou”

În 2018, în proiectul de buget al Primăriei Timișoara, au fost alocați bani pentru începerea demersurilor (studiu de prefezabilitate). La întocmirea bugetului din 2019, Robu a insistat din nou ca în buget să fie alocați bani pentru studiul de prefezabilitate pentru un metrou, de această dată pentru o altă variantă de traseu, având în vedere că pentru liniile de care ferată care traversează orașul, pe care Robu le voia, practic, introduse în subteran, a fost câștigată o finanțare europeană pentru modernizare.

„Să nu ne prindă nepregătiţi. Alocăm din nou bani pentru un studiu de prefezabilitate pentru că lucrurile sunt într-o anumită dinamică. Noi, când am făcut studiul de fezabilitate pentru metrou, am vizat traseul actualei căi ferate. La acea vreme, studiul nostru de prefezabilitate a primit toate avizele de ducere în subteran a liniilor de cale ferată și de realizare cu această ocazie a unei linii de metrou, de la Ministerul Transporturilor. În 2013, noi am fost primul oraș din provincie în care s-a vorbit despre metrou. Sigur că ideea a fost luată în derâdere, ca și cum iarăși ar fi fost vreo invenție prostească de-a noastră, când în orașe similare din lume există metrouri și sunt extrem de benefice, lucruri dovedite”, declara Nicolae Robu, în 2018, citat de debanat.ro.

În 2020, cu câteva luni înainte de a pierde alegerile pentru un nou mandat, Nicolae Robu declara că proiectul unui metrou trebuie să meargă înainte.

„S-a considerat că este o altă idee fantasmagorică a primarului Timișoarei. Foarte bine, nicio problemă, să mă catalogheze pe mine generator de idei fantasmagorice tot felul de personaje care nu au făcut nimic la viața lor. A venit Clujul cu vreo 5 ani după noi cu ideea de metrou. Nu am auzit nimic negativ spus despre această idee. (…) Eu sunt cu mintea deschisă și tot ce este potrivit să se facă în orașul nostru are susținere din partea mea și mă zbat să se și facă. Evident, se și fac lucrurile în măsura în care identificăm oportunități de finanțare. Că dacă ele există, capacitatea de atragere de finanțare noi ne-am dovedit-o”, declara Robu în iunie 2020, citat de Pressalert.