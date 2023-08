Primul pacient din vestul țării infectat cu virusul West Nile, internat la un spital din Timișoara

Pacientul, în vârstă de 50 de ani, din județul Timiș, a ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara, acuzând simptomatologie specifică unei boli infecțioase.

Bărbatul a fost internat în Secția de Boli Infecțioase a unității sanitare de la Pădurea Verde și i-au fost recoltate probe de sânge care au fost analizate în laboratorul Spitalului Victor Babeș. Diagnosticul de „suspiciune“ a fost confirmat, după ce au fost detectați anticorpi de tip Imunoglobulină (IgM). Din fericire starea pacientului este bună și va rămâne câteva zile la spital sub supraveghere.

„Pacientul s-a prezentat având simptome ușoare, dar persistente: febră, fotofobie, afazie, vedere dublă. A primit indicație de tratament simptomatic, antitermic, de echilibrare hidroelectrolitică, și vitaminoterapie. Starea lui de sănătate este acum stabilă. Pacientul va mai rămâne în spital câteva zile sub supraveghere. Deocamdată, nu se pune problema unei agravări a stării lui de sănătate. Vorbim, până la urmă, despre o boală infecțioasă care, însă, la persoane cu alte boli asociate sau comorbidități poate duce la o infecție a sistemului nervos central sau, în cazurile foarte grave, ceea ce nu este în situația de acum, la deces”, a declarat Anca Elena Ianițcaia, medic specialist Boli Infecțioase.

Spitalul Victor Babeș a informat Direcția de Sănătate Publică, raportarea urmând a fi transmisă Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.

Infecție transmisă de țânțari

Trei români cu vârste peste 50 de ani au murit, la finalul acestei luni, din pricina complicațiilor date de neuroinfecția cu virusul West Nile. Infecția este transmis de țânațari. Potrivit Euronews, care citează o estimare a Institutului Cantacuzino din București, 10% dintre țânțarii din România sunt purtători ai virusului.

Infecția cu virusul West Nile nu este deloc nouă, explică dr. Adrian Marinescu, medic primar de boli infecțioase, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ din București. Au fost și ani cu situații endemice și chiar epidemice și complicații mari, mai spune expertul. „Cei mai mulți pacienți care se infectează cu acest virus sunt fie asimptomatici, fie au forme ușoare de boală. Cazurile de meningită și meningoencefalită sunt rare și apar mai degrabă la persoanele care au boli cronice și au un sistem imunitar deficitar“, adaugă dr. Marinescu.

Cât privește posibilitatea de a ne feri de infecție, nu o putem face singuri, mai spune medicul infecționist, fără a avea din partea autorităților programe care să ne scape de țânțari.

„Ceea ce pot face eu, la nivel de cetățean, este să încerc să mă feresc folosind sprayuri, soluții, îmbrăcăminte care să acopere o suprafață cât mai mare de corp, să mă feresc de zone unde sunt țânțari, doar că acestea sunt lucruri teoretice. Ar trebui să încerc să iau măsuri în momentul în care am o simptomatologie pe care eventual o leg de înțepăturile de țânțari. Care este semnalul de alarmă? În momentul în care am o modificare bruscă a stării generale, am vărsături în jet pe care nu le pot controla, cu alterare chiar a stării de conștiență, cu durere importantă de cap, dacă lumina mă supără în mod clar – toate aceste lucruri cu debut brusc pot fi semne care să mă ducă cu gândul la meningită acută și meningoencefalită. Sigur că nu voi ști dacă am West Nile, dar dacă ajung la spital, întotdeauna într-un caz de meningită acută, medicii iau în calcul la diagnosticul diferențial și virusul West Nile“, mai spune dr. Marinescu.

Epidemia din 1996

Semnele unei infecții ușoare includ febră, dureri musculare și articulare, indicația fiind aceea de a ne adresa medicului de familie.

Romania s-a confruntat în anul 1996 cu cea mai mare epidemie de neuroinfecție West Nile din Europa, când s-au înregistrat 352 de cazuri. În anul 1997 s-a implementat sistemul de supraveghere a acestei infecții la om. Anual, s-au înregistrat cazuri izolate de neuroinfecție cu virus West Nile la om, dar și izbucniri epidemice în anii 2010, 2016, 2017, 2018.

În România, teritoriu la risc sunt considerate toate județele țării, inclusiv municipiul București, perioada de risc fiind între 5 iunie și 31 octombrie. Boala este raportată la nivelul UE.

Recomandările Institutului Național de Sănătate Publică