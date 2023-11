O clădire aflată în paragină a devenit una din mândriile Timișoarei. 65.000 de oameni i-au călcat pragul FOTO

În șapte luni de la deschidere, Cazarma U din Timișoara a fost vizitată de aproximativ 65.000 de persoane, depășind cu mult așteptările organizatorilor. În 30 noiembrie, proiectul „După sculptură/Sculptură după” se va închide, iar tot ce s-a întâmplat aici în anul Capitalei Culturale a Europei va intra în istorie.

Șapte luni, 157 de artiști, 26 de curatori, 17 expoziții și cinci performance-uri, 61 de voluntari și 704 ore de voluntariat. La care se adaugă aproximativ 65.000 de vizitatori. Sunt cifrele de la Cazarma U, transformată în anul Capitalei Culturale Europene într-o galerie de artă. Proiectul „După sculptură/Sculptură după”, inițiat de Fundația Triade și Attila Kim a demarat în 4 mai și se va închide în 30 noiembrie.

În 2023, Cazarma U a fost unul din cele mai vizitate locuri din Timișoara, spune curatorul expoziție.

„A crescut, a crescut, a crescut. Ce am pornit acum șapte luni, aproape s-a dublat. Asta înseamnă că a fost foarte bine, în termeni de marketing, pragmatic. A fost excepțional sub aspectul uman. A adunat oameni de o generozitate și de un entuziasm nemaipomenit. A fost evenimentul pe care pot să-l consider cel mai important din cariera mea de manager artistic. Am încercat să estimăm o cifră finală și m-am speriat. Am ajuns undeva între 60.000-65.000 de vizitatori”, a declarat Sorina Jecza.

„Va rămâne un simbol pentru ceea ce a însemnat Timișoara – Capitala Culturală a Europei"

Proiectul a primit Premiul secțiunii „Arhitectura amenajărilor interioare/expoziții, standuri și scenografie“ din cadrul Anualei de Arhitectură București. O clădire aflată în paragină de foarte mulți ani a fost una din mândriile Capitalei Culturale a Europei.

“De final de an, de final de Capitală Culturală Europeană celebrăm ceea ce s-a întâmplat în acest stabiliment important al Timișoarei. Cred că el poate să devină, așa cum îi spuneam și Sorinei Jecza în urmă cu un an, când ne-am văzut să discutăm despre acest proiect, un simbol al Capitalei Culturale. Pentru că aici, în această clădire veche, nefolosită, părăsită, cultura a aprins lumina. Cu ajutorul unor oameni minunați, care au animat această clădire frumoasă din centrul Timișoarei. Va rămâne un simbol pentru ceea ce a însemnat Timișoara – Capitala Culturală a Europei”, a spus Ovidiu Megan, președintele Asociației Timișoara 2023.

Cazarma U a fost un loc viu. Încăperile de la parter, de la primul și al doilea etaj, fără uși și geamuri, cu zidurile groase din cărămidă la vedere, au adăpostit obiectele realizate de artiști relevanți pentru toate formele de sculptură. Curtea a fost folosită pentru concerte și alte evenimente. A existat o librărie, un spațiu educațional pentru copii, dar și o cramă inedită. De asemenea, Universitatea Politehnica a organizat o expoziție permanentă cu Spotlight Heritage.

Sculptura se mută în cuvinte

Cazarma U din punct de vedere cultural va intra în istorie, dăinuind în amintirile celor care i-au trecut pragul. Acum, sculpturile vor deveni poveste, însă acesta va putea fi cuprinsă într-o carte-album pe care Fundația Triade o pregătește în 2024.

„Tot ce pot spune despre acest loc este că eu îl gestionez până în 30 noiembrie. Am mai cerut îngăduința celor care ne-a dat în comodat acest spațiu, încă două săptămâni, să ambalăm și să trimitem lucrările spre proprietarii lor. Cu siguranță acest loc rămâne în memoria noastră, sperăm și în istorie. Vom face o carte. Tot ce s-a întâmplat anul acesta va fi transpus într-un volum pe care îl vom scoate la lumină în 2024. Sculptura se mută în cuvinte și va rămâne între coperțile unei cărți”, a mai spus Sorina Jecza.

Pentru ultimele zile ale proiectului „După sculptură/Sculptură după”, în Cazarma U a fost amenajată și o instalație a scriitorului Petru Ilieșu. Un cub de 2/2 a fost realizat din desfășurarea unor coperte ale volumului „Classified” - jurnal al zilelor Revoluției din 1989.

În luna decembrie, Cazarma va fi predată proprietarilor, care în anii următori intenționează să amenajeze un hotel de cinci stele.