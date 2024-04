In Vino Veritas. O știu și suporterii echipei Poli Timișoara după ultimul egal de acasă FOTO

Chiar dacă Politehnica Timișoara joacă în Liga a III-a, suporterii timișoreni își încurajează echipa favorită exemplar, meci de meci. Ultimul spectacol a fost la meciul cu Phoenix Buziaș.

Timișoara nu are nicio echipă în primele două ligi de fotbal, însă Politehnica speră să promoveze în acest an. Alb-violeții joacă în play-off-ul ligii a III-a, însă au rămas fără victorie în ultima etapă, după au remizat, acasă, cu Phoenix Buziaș, scor 2-2.

În urma egalului cu Buziaș (locul patru), Poli e pe doi, la nouă puncte în spatele celor de la FC Bihor, care conduc autoritar în clasamentul seriei C8, dar se află la un punct în spatele ocupantei locului trei, CSC Peciu Nou, echipă pe care alb-violeții o vor întâlni etapa viitoare.

„Nu am reuşit să spargem nuca asta, care pentru noi se dovedeşte a fi foarte tare. Dar meciul a fost ciudat, am început rău, am avut câteva ocazii, nu am reuşit să marcăm. Ei au marcat la o situaţie aşa, un pic întâmplătoare, apoi noi am fost haotici în prima repriză şi nu am putut să ne facem jocul nostru colectic. În repriza a doua cred că s-a văzut o altă faţă a echipei. Echipa a jucat bine, am întors rezultatul şi din păcate a fost o greşeală colectivă şi nu am reuşit să câştigăm. Dar eu îi felicit pe băieţi pentru efort. Până la urmă mai punem un punc peste Peciu, chiar dacă nu am câştigat ne ducem la cinci puncte. Avem meci greu acolo, încercăm să ne motivăm, să mergem să câştigăm acolo şi totul e în regulă”, a declarat după partidă Paul Codrea, antrenorul alb-violeților.

De ani de zile se știe că Poli are o galerie care e cu mult peste jucători. De altfel, echipa a fost înființată chiar de galerie, pe când Poli evolua în liga a V-a, reușind promovarea până în eșalonul secund. Din păcate cea mai iubită echipă din Timișoara e din nou în liga a III-a.

La meciul cu Phoenix Buziaș, galeria alb-violetă a realizat două momente speciale. La startul partidei au afișat mesajul “Nu-i drum mai frumos decât calea ultras”, însoţit de steaguri în alb-violet. A urmat coregrafia cu textul „In vino veritas” (proverb latin, având semnificația:„în vin se află adevărul”), de această dată acompaniat de fumigene.