Suporterii timișoreni au pus mână de la mână și construiesc un teren de baschet într-o școală gimnazială din oraș

Construcția terenului de la Școala Gimnazială nr.27 a început în urmă cu câteva zile. Muncitorii au finalizat stratul suport și se trece la următoarea etapă: realizarea plăcii de beton și a împrejmuirii și turnarea stratului de tartan.

Asociația suporterilor Druckeria a organizat în 2022 un protest în centrul orașului, în care timișorenii și-au arătat nemulțumirea față de starea infrastructurii sportive din oraș. A

cum suporterii se implică efectiv. Au strâns fonduri pentru construcția de la zero a unui teren de baschet. Au ales Școala Generală nr. 27, care are o echipă de baschet de copii cu rezultate foarte bune, dar care se antrenează pe un teren de beton, care e de fapt de minifotbal, unde sunt însă și niște coșuri de baschet.

„Infrastructura sportivă din Timișoara nu e la nivelul la care ne dorim, chiar dacă în ultima perioadă au început să se miște lucrurile. Am căutat și noi o oportunitate de finanțare pentru un proiect, am găsit, am aplicat și am câștigat. E o finanțare obținută de la Fundația Comunitară Timișoara și Decathlon, în cadrul proiectului Sportul pentru toți. Construim un teren de baschet la Școala Nr.27 din zona Șagului. Au mai avut proiecte în care au reabilitat și dotat terenuri de sport, dar acum e primul în care se construiește unul de la zero. E un buget de aproximativ 150.000 de lei. Este un teren exclusiv dedicat baschetului”, a spus Sebastian Novovici de la Druckeria.

Educție fizică pe hol și în sală de clasă

Cei aproximativ 800 elevi copii de la Școala Gimnazială 27 (plus în jur de 200 de copii la grădiniță) din zona Șagului stau foarte rău cu infrastructura sportivă. Nu au sală de sport, iar terenurile din aer liber sunt degradate.

“Pur și simplu, într-o zi, ne-au vizitat cei de la Druckeria, care au spus că au proiect pentru noi. Au văzut pe pagina noastră de internet că suntem implicați în activități sportive, că avem și echipă de baschet, alături de cele de fotbal și handbal, cu rezultate foarte bune. Suntem o școală care nu beneficiază de o infrastructură sportivă corespunzătoare, asta e adevărul. Suntem campioni județeni și regionali fără sală de sport, cu un simplu teren de fotbal, nu foarte amenajat și un mini teren de baschet, și el foarte distrus. De multe facem educație fizică pe coridor sau într-o sală de clasă denumită sală de sport. Și cu toate astea am avut rezultate. La 1.070 de copii nu avem nici măcar o sală de sport. Așa că nu puteam să fiu decât recunoscător pentru acest ajutor”, a declarat Marius Cimpoae, directorul Școlii Generale nr.27.

Construcția terenului a început în urmă cu câteva zile. Muncitorii au finalizat stratul suport și se trece la următoarea etapă: realizarea plăcii de beton și a împrejmuirii și turnarea stratului de tartan. Până la începutul lunii aprilie, terenul ar trebuie să fie gata.

Suporterii de la Druckeria s-au implicat prin arhitecții din rândul lor cu idei la modernizarea stadionul Știința (lucrările sunt în plină desfășurare), dar și în alegerea unui nume pentru noua arenă de 10.000 de locuri care se construiește acum la Timișoara, care se va numi „Eroii Timișoarei”.