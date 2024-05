Flight Festival 2024 la Timișoara. Trei zile, trei scene și peste 40 de artiști. James Arthur, marea vedetă de la Muzeul Satului Bănățean VIDEO

Ediția din acest an a Flight Festival va avea loc în perioada 21 – 23 iunie 2024, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Organizatorii au anunțat programul complet pentru evenimentul din acastă vară.

Vor fi trei zile de festival, trei scene cu un line-up special și peste 40 de artiști naționali și internaționali, la Muzeul Satului Bănățean.

„Flight Festival 2024 este un eveniment muzical care îmbină educația cu divertismentul într-o experiență culturală unică. Ca singurul festival de edutainment din Europa de Est, ne mândrim să oferim participanților o călătorie în lumea muzicii, artei și tehnologiei”, spun organizatorii Flight Festival.

Vedeta principală din acest an este James Arthur, cântărețul britanic adorat pentru vocea și melodiile sale de succes.

James Arthur a cucerit topurile britanice cu al cincilea său album de studio, “Bitter Sweet Love”, acesta fiind al doilea album al artistului care ajunge pe primul loc.

În total, cântărețul a obținut de patru ori discul de platină și de două ori discul de aur.

Arthur a devenit celebru în 2012, când a câștigat cel de-al nouălea sezon al emisiunii de casting “The X Factor”.

Trei scene la Muzeul Satului Bănățean

Pe George Arena vor urca: James Arthur, B.U.G. Mafia, și în ordine alfabetică: Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse Orchestra, Grasu XXL, KuKy, Lucian K,Mario Fresh, Mihail, Phaser, R.U.A., Subcarpați, The Mono Jacks, The Other You.

Pe Magnetic Drum & Bass Stage: MackyGee, Matrix & Futurebound, Kara, Tantrum Desire, și alții: 5HA5H, BKB’, Dalla, Deckster, Dumbo, Dwls, Enevel, Grid, Ist, Memphys&Blocksberg, Mighty Boogie, Nexus, Sub:liminal, ZO

Pe Wings Stage sunt programați Andi Moisescu, KuKy, Victor Stan, DJ Happy Flow, Dj B. Mike, Alyn Vladucu, VDJ Sniper, Alex Erdodi, ZoleeVee, AlexAnkaDj, DJ Hugo Arthur.

„Pentru a oferi o experiență culturală completă, Flight Festival încurajează educația prin divertisment și promite să fie o sursă de inspirație pentru toți participanții”, mai transmit organizatorii.

Pentru mai multe detalii și achiziționarea biletelor, puteți accesa site-ul oficial al Flight Festival.