Bani pentru noua sală polivalentă a Timișoarei, din bugetul de călătorie al președintelui Iohannis. Propunerea unui senator

O inedită propunere vine din partea lui Raoul Trifan, senator de Timiș din partea USR, înaintea adoptării Bugetului pentru anul 2024: „Timișoara are nevoie de o nouă sală polivalentă”.

Săptămâna aceasta, Parlamentul României urmează să adopte Bugetul pentru anul 2024. Senatorul Raoul Trifan a depus un amendament prin care dorește ca Timișoara să primească 681.075.195 de lei (inclusiv TVA) pentru construirea unei săli polivalente cu o capacitate de 16.000 de locuri.

Banii pentru această sală vor fi luați în principal de la Administraţia Prezidenţială şi Ministerul Familiei.

„Am luat de la Administrația Prezidențială, mai precis de la călătoriile pe care domnul Iohannis vrea să le facă și anul viitor, și am alocat la această sală polivalentă de care Timișoara are nevoie și pe care o merită”, a declarat senatorul Raoul Trifan.

Senatorul Raoul Trifan a mai încercat și la dezbaterile pentru bugetul anului 2023 să redirecționeze fonduri pentru o sală polivalentă și un nou stadion, ambele proiecte fiind respinse de PNL și PSD.

„Timișoara merită o nouă sală polivalentă. Pentru că, prin proiectul Capitală Culturală Europeană 2023, a contribuit decisiv la imaginea României în toată lumea” a mai spus Raoul Trifan.

În lipsa unei arene moderne - sala Polivalentă din Timişoara, de 16.000 de locuri e tot la fază de hârtii, documente și studii de fezabilitate, tot bătrâna Olimpia - “Constantin Jude” trebuie să găzduiască sportivii. Astfel, vechea sală de sport, construită în 1968, trece din printr-o etapă de înfrumusețare.

„Pentru Sala Polivalentă a fost declarată, anul trecut (n.r. în 2021), o firmă câştigătoare, dar au existat contestaţii. S-au finalizat în instanţă. În urmă cu trei săptămâni s-a semnat contractul cu firma pentru studiul de fezabilitate. Zilele viitoare mă voi vedea cu ei, pentru a le pune la dispoziţie nişte documente, pentru a se putea face acest S.F., care are un termen de trei luni, exceptând timpul pentru obţinerea avizelor”, spunea Cosmin Tabără, viceprimarul Timișoarei, în 2022.

Sala Polivalentă a Politehnicii – numită și Mica Polivalentă, care va avea o capacitate de 2.600 de locuri, e în șantier de 13 ani. Ani de zile au fost probleme cu constructorii, care au intrat pe rând în insolvență la scurt timp după ce câștigau licitația. Atunci când lucrările erau gata în proporţie de 70 la sută, s-a decis reproiectarea structurii acoperişului, dărâmarea celui vechi şi ridicarea unui nou acoperiş.