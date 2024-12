Un băiat de zece ani a murit, după ce casa în care locuia a luat foc. Tatăl, devastat: „Am scos copilul și am fugit la sora mea”

Un tată din județul Mureș și-a scos băiatul de zece ani, inconștient, din casa cuprinsă de flăcări. Din păcate copilul nu a mai putut fi salvat, în ciuda eforturilor echipajului medical sosit la locul incendiului.

Tragedia s-a întâmplat în localitatea Tonciu. Vecinii au auzit un zgomot puternic și au alergat să vadă ce s-a întâmplat, mai ales că băiatul suferea de mai multe afecțiuni, potrivit Știrilor ProTV.

„Deja ieșea fum din casă”

Incendiul a izbucnit chiar în camera în care se afla băiatul de zece ani.

Tatăl a reușit să-l scoată din casă, însă copilul era inconștient.

„Am mers în grădină și am dat de mâncare la porc, și când să vin înapoi, deja ieșea fum din casă. Am scos copilul pe scări și am fugit la sora mea să vedem poate putem localiza focul”, a explicat tatăl copilului pentru ProTV.

Copilul a murit

Un echipaj medical sosit la locul incidentului a încercat să-l resusciteze pe băiat, însă acesta a murit în drum spre spital.

„Incendiul se manifesta generalizat atât la acoperiș, cât și la două camere, cu posibilitatea de propagare la a treia cameră. Am reușit să localizăm incendiul să nu afecteze cea de-a treia cameră”, a declarat Alin Dumitru Todoran, șef gardă de intervenție, Detașamentul de pompieri din Reghin.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere și distrugere din culpă.

O anchetă urmează să clarifice cum a izbucnit incendiul, iar o alta, condițiile în care era crescut copilul.