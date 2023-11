Preotul din Sighișoara care duce tradițiile și obiceiurile mai departe. Credincioșii vin la biserică în port popular

Cosmin Boian, preotul paroh de la Biserica cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” din Sighișoara, duce tradiția mai departe. În fiecare an marchează intrarea în Postului Crăciunului prin petrecerea în straie tradiționale „Lăsata secului pe Târnave".

La începutul lui noiembrie, de obicei în prima duminică a lunii, se desfășoară în Sighișoara „Lăsata secului pe Târnave". Petrecerea este organizată de către Asociaţia Culturală Sighișoara 2016, coordonator fiind preotul Cosmin Boian, iar costumaţia cu motive populare este obligatorie.

Manifestarea, ajunsă în acest an la cea de-a VII-a ediție, a avut loc pe 5 noiembrie. Oamenii s-au întâlnit în fața Catedralei Ortodoxe Sfânta Treime, de unde s-a dat startul paradei portului popular. Cu muzica națională în frunte, convoiul de români a înconjurat Sighișoara.

Se merge în centrul orașului, de unde se urcă în Piața Cetății. Se cântă imnul României, iar în acompaniamentul orchestrei se prinde toată lumea în horă, după care se continuă cu o învârtită, o sârbă și o hațegană. Se respiră și se trăiește românește.

Traseul continuă spre un loc mare unde are loc o petrecere ca la o nuntă, cu muzică din toate regiunile țării, cu instrumente tradiționale, unde oamenii sărbătoresc lăsatul secului. De-a lungul edițiilor desfășurate până acum, anual numărul participanților a fost cuprins între 180 și 400 de persoane.

Prin organizarea acestui eveniment se urmăreşte recuperarea a ceea ce s-a pierdut din tradiţiile şi portul popular.

„Participând la o petrecere tradițională la Reghin, care se numește Balul Însuraților, o tradiție luată de la țară și dusă la oraș, am hotărât, văzând cât este de frumoasă sărbătoarea, să încerc să fac și eu așa ceva. Am adunat câțiva entuziaști în jurul meu și am pornit la organizarea ei”, spune părintele Boian din Sighișoara.

Preotul Cosmin Boian este un susţinător al păstrării tradiţiilor româneşti. Organizează această tradiție de lăsatul secului încă din anul 2015: „Cu gândul de a face oamenii conștienți că nu putem renunța așa ușor la portul nostru popular, la moștenirea bunicilor și părinților noștri", spune preotul.

→ Imaginea 1/4: Lasata secului pe Tarnave (1) jpg

Credincioșii participă la slujbe îmbrăcați în port popular

De asemenea, preotul îi încurajează pe oameni să poarte costumul popular și în biserică, de marile sărbători: „Mi-am îndrumat credincioșii să vină la praznicele mari împărătești în haine populare și am reușit. Oamenii vin la biserică în haine tradiționale”.

Începând cu anul viitor, acesta dorește să realizeze și alte proiecte culturale în Sighișoara: un flashmob popular și un festival al meșteșugurilor.

Povestea unei lănci de steag, ridicată în urmă cu 100 de ani

Preotul poartă cu mândrie drapelul tricolor. Lancea drapelului e făcută chiar de către bunicul său, fiind ridicată de acesta cu ocazia Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Părintele Cosmin Boian păstrează cu sfințenie lancea, iar la comemorarea Centenarului Marii Uniri, din 2018, a venit rândul său să poarte lancea și steagul.

„Lancea de steag a rezistat în biserică. Are 4 metri lungime și e groasă de 5 cm, fiind vopsită în spirală, cu tricolorul de jos până sus. Am avut cinstea să o port eu la 100 de ani de la marea unire, la 1 decembrie 2018”, mărturisește preotul.