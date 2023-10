Trei tineri actori de la Teatrul „Elvira Godeanu“ acuză după ce au fost puși pe liber. „S-a băgat cu bocancii în distribuții“

Trei tineri talentați actori de la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu au fost puși pe liber de către conducerea instituției de cultură.

Nouă tineri actori de la teatrul din Târgu Jiu aveau încheiate contracte de muncă pe perioadă determinată, care expiră pe data de 31 octombrie 2023. Doar la șase dintre ei li s-au prelungit contractele pe doar încă zece luni.

De la 1 noiembrie, actorii Ana Negrescu, Mihai Rădulea și Iulian Marinescu nu mai fac parte din trupa de actori a teatrului din Târgu Jiu, contractele de muncă ale acestora nemaifiind prelungite.

Culmea este că Mihai Rădulea și Iulian Marinescu au fost cei mai prolifici actori din cadrul teatrului din Târgu Jiu, în privința pieselor în care au jucat. De exemplu, Mihai Rădulea a jucat în peste 300 de piese în cei cinci ani și jumătate de activitate la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“, fiind unul dintre cei mai apreciați actori gorjeni. Acesta a primit și un premiu național pentru piesa „Cazul Tudor Vladimirescu“ în care a jucat rolul principal.

Mihai Rădulea a luat atitudine față de o serie de decizii ale conducerii Primăriei Târgu Jiu sau a conducerii teatrului din Târgu Jiu, iar asta, probabil, l-a costat postul de actor la instituția de cultură. De exemplu, acesta a părăsit sala la o întâlnire cu reprezentanții Primăriei Târgu Jiu, în semn de protest.

„Nu este normal ce se întâmplă și nu se poate pune problema că un actor nu se poate potrivi în perspectiva managerială, așa cum s-a motivat în cazul meu, atâta timp cât regizorii doresc să colaboreze cu mine. Doamna manager mi-a transmis că nu mă vede în viziunea ei managerială. Pot fi multe motive reale pentru care s-a luat această decizie. Poate să fie că am fost reprezentant al grupului sindical sau și alte motive. Întotdeauna când s-a întâmplat ceva am încercat să iau atitudine, în ideea să îmi protejez colegii nu de a lovi în cineva. Nu știu ce o să fac în continuare. Am oferte. Îmi doresc să rămân aproape de casă. Am fost cel mai distribuit actor. În cei cinci ani și jumătate am jucat în aproape toate piesele“.

Iulian Marinescu: „Eram privit ca o amenințare“

Iulian Marinescu a fost o perioadă director interimar al teatrului din Târgu Jiu. El a scris „pipi“ în registrul de intrări-ieșiri introdus de către Mariana Ghițulescu, managerul teatrului din luna februarie a acestui an imediat cum a venit în funcție, la motivul pentru care a intrat în sediul instituției. Informația a fost preluată și s-a propagat în spațiul public, pentru a arăta situația absurdă cu privire la introducerea registrului.

„Nu știu care a fost motivul încetării contractului, nu cred că poate fi vorba de lipsa de performanță. În ultimii ani am avut la Târgu Jiu peste 300 de reprezentații, calificative maxime obținute la fiecare evaluare. Pe lângă cele peste 80 de personaje interpretate până acum, am colecționat undeva la 20 de premii. Mi s-a spus că cererea de prelungire a contractului nu poate fi aprobată, nu mi s-a comunicat de ce“, a precizat Iulian Marinescu.

Acesta susține că decizia trebuia să-i fi fost comunicată cu mai mult timp înainte: „Ar fi putut să ne spună din timp, să știm și noi ce facem cu viețile noastre. Să treacă peste orgoliu și să gândească pentru binele instituției. Înțeleg că celorlalți li se va prelungi contractul pe o perioadă scurtă, încât să nu poată avea o siguranță, încât să le fie frică să zică ceva pentru că sunt și ei în aceeași situație incertă de a nu ști ce se întâmplă cu viitorul, cu viața lor“.

Iulian Marinescu, pus la zid pentru că a văzut o colegă care dădea cu șpaclu

Iulian Marinescu susține că măsurile luate de managerul Mariana Ghițulescu au fost niște răzbunări: „În primul rând, gândește cum să îi fie ușor și face în așa fel încât să scape de absolut oricine ar putea însemna un pericol pentru dumneaei, sădește o mică dictatură. A încercat o separare, o dezbinare a grupului, s-a băgat cu bocancii în distribuții, și-a pregătit terenul în așa fel încât cei care prezintă o amenințare să nu mai fie distribuiți. Din mândrie nu își recunoaște greșelile și preferă să meargă până în pânzele albe cu minciuna, spre exemplu, ne spunea că anumite spectacole s-au anulat din cauza cutremurului… problema era că acele spectacole care s-au anulat ar fi avut loc înainte de cutremur. Acest lucru l-a precizat într-o ședință publică, mi-a făcut datele cu caracter personal publice într-o emisiune doar ca să se pună într-o lumină mai favorabilă, am primit apeluri să las comentarii pe Facebook încât să iasă dumneaei într-o lumină mai bună. Povesteau doi colegi despre o colegă care dădea cu șpaclul prin cabine, iar unul din ei s-a revoltat, în secunda doi mă sună doamna: «De ce dezinformezi«, «Care e problema că dădea cu șpaclul, vrei să dai tu sau ce?». Eu nici nu înțelegeam ce se întâmplă, i-am spus să mă lămurească și îmi zice că a sunat-o pe colega care dădea cu șpaclul, ea de frică a zis că am văzut-o eu. Şi ce era să îi spun că nu am văzut-o? De văzut am văzut-o, doar că nu am făcut eu niciun scandal. De atunci nici nu mi-a mai răspuns nici la salut. Deşi nu mi-a arătat respect, am ajutat la redactarea și organizarea programului teatrului timp de câteva luni, voluntar, fiindcă voiam să fie bine, nu pentru dumneaei, pentru teatru, pentru oameni.

„Fiind fost manager interimar, prezint o amenințare directă“

Fostul director spune că era perceput ca o amenințare de actuala conducere: „În al doilea rând, fiind fost manager interimar, prezint o amenințare directă pentru că am învățat mersul lucrurilor și am observat fiecare abuz, lege nerespectată, fiecare document scris prost sau fiecare drept încălcat al angajaților. Spre exemplu, decizii semnate de dumneaei unde nu se respectă diacriticele, nu sunt puse numele corecte sau nu se știe diferența dintre «decât» și «doar» sau utilizarea unor forme incorecte ale verbului «a vrea», greșeli care au fost auzite din gura stimabilei și în emisiuni publice. În al treilea rând, eram vicepreședinte de Sindicat. În al patrulea rând, nu am văzut în viața mea un colectiv de angajați să aibă atâta negativism la adresa unei singure persoane. Eu m-am cam înțeles bine cu toată lumea: «Gelozia e un monstru zămislit prin el însuși și născut din el însuși» spunea Shakespeare“.

De asemenea, și faptul că a scris „pipi“ în registrul de intrări-ieșiri a contat mult în decizia care a fost luată: „Atunci când încerci să militarizezi arta actorului, iar apoi nu mai recunoști și le spui actorilor că fiecare intrare și ieșire trebuie trecută în acel registru, chiar dacă mergem un minut la magazin, că cine știe ce se poate întâmpla în acel minut, lucruri spuse în ședință publică cu toți angajații, iar unul dintre actori, subsemnatul, îți respectă întocmai îndrumarea și face „pipi” în caiețelul tău, nu îți cade prea bine“.

Radu Botar, unul dintre cei mai importanți actori ai scenei românești, și-a prezentat demisia luni, 30 octombrie, din cadrul teatrului din Târgu Jiu, acuzând lipsa de competență a managerului instituției și ingerința factorului politic.

Teatrul din Târgu Jiu este finanțat de către Primăria Târgu Jiu, condusă de către primarul Marcel Romanescu, care a anunțat recent trecerea de la PNL la PSD.