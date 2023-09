Târgu Jiu, administrat de un securist pensionar. Cum explică primarul decizia: „Orașul are nevoie de experiența lui“

Grigore Jianu, care și-a pierdut postul de secretar general al Primăriei Târgu Jiu, după ce a fost declarat prin decizie definitivă lucrător al Securității, a fost numit administrator public al orașului.

Primarul Marcel Romanescu susține că municipiul Târgu Jiu are nevoie de experiența lui Grigore Jianu și acesta a fost motivul pentru care a preferat să îl păstreze în cadrul instituției.

„Municipiul Târgu Jiu are nevoie de experiența în administrație a unui om ca Grigore Jianu! De aceea am luat hotărârea de a-l numi în funcția de administrator public și îmi asum această decizie! Domnul Jianu a asigurat mereu un echilibru în Primăria Târgu Jiu, are o foarte bogată experiență și a dat mereu dovadă de profesionalism. Activitatea sa este apreciată atât de colegi, cât și în afara instituției, iar noi suntem norocoși ca putem beneficia de cunoștințele sale. Repet: este o decizie pe care mi-o asum și o dovadă a respectului pe care noi, colegii domniei sale, i-l purtăm pentru activitatea depusă în slujba Primăriei Municipiului Târgu Jiu“, a declarat Romanescu.

Declarat lucrător al fostei Securități prin hotărâre judecătorească definitivă

Instanța de judecată a confirmat un raport al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor fostei Securități (CNSAS).

Grigore Jianu, fost ofițer la Securitate și, ulterior, la SRI, a fost acționat în judecată de CNSAS, pentru a fi recunoscută calitatea acestuia de lucrător al fostei Securități.

„Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de reclamantul Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Constată calitatea pârâtului Jianu Grigore de lucrător al Securităţii”, se arată în hotărârea Curții de Apel București din urmă cu trei ani, care a rămas definitivă prin hotărârea recentă a Înaltei Curți de Casație de Justiție.

Grigore Jianu a beneficiat, anul trecut, potrivit declarației de avere, de un salariu de peste 115.000 de lei ca secretar al primăriei, la care se adaugă o indemnizație de 36.000 de lei de la societatea Primăriei, Edilitara SA. În plus, Jianu a mai beneficiat în anul 2023 și de o pensie militară de aproximativ 35.000 de lei.