Tânăr cu dizabilități pasionat de pictură: „Îmi doresc să transmit idei despre o lume mai bună și mai frumoasă“ FOTO

Marius Târziu (32 de ani), din municipiul Târgu Jiu, suferă de parapareză spastică, iar de aproximativ un an și-a descoperit pasiunea pentru pictură și culoare.

Acesta este pasionat de pictură și realizează lucrări deosebit de interesante. Marius și-a descoperit în urmă cu un an această pasiune și a realizat până acum zeci de lucrări. O parte dintre acestea au fost prezentate în cadrul expoziției «Colecția de zâmbete», realizată cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, din incinta Muzeului Județean de Istorie „Alexandru Ștefulescu“ din Târgu Jiu.

Totul a început când Marius a primit un cadou din partea unor prieteni.

„Am descoperit pasiunea pentru pictură când niște prieteni mi-au făcut cadou un «tablou pe numere» și de acolo am început să prind drag și am plecat dincolo de numere. Lucrez acasă și la Centrul de zi „Christian“ (n.red. - un centru destinat persoanelor cu dizabilități pentru petrecerea timpului liber). Îmi plac corpurile, și de băieți, și de fete, natura și pictez în funcție de stările pe care le am. În pictură îmi regăsesc refugiul. Îmi doresc să transmit anumite idei despre o lume mai bună și mai frumoasă“, a povestit Marius.

Își dorește să devină un adevărat artist plastic

Tânărul se gândește să evolueze și să devină un artist plastic.

„Deocamdată, pictura este la nivel de hobby, dar mă gândesc să mă perfecționez și să devin un artist plastic. Până acum, am învățat singur să pictez. Mă gândesc să urmez cursuri de pictură pentru a învăța mai bine. Pictura este un refugiu“, a mărturisit Marius.

„Ar putea să meargă mai departe“

Dorina Cioplea, artist plastic și muzeograf, spune că tânărul este talentat și are calități pentru a ajunge un adevărat artist plastic.

„Marius este foarte preocupat de ceea ce face și caută mereu să-și dezvolte talentul. Ar putea să meargă mai departe, dacă va urma cursuri de specialitate pentru a-și forma anumite baze, însă cert este că are calități reale“, adaugă artista.