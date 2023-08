Discriminare sau nu în cazul gravidei care a născut pe trotuar? „Nimeni nu alege să se nască femeie, romă sau cu dizabilitate”

Consiliul Național de Combatere a Discriminării s-a autosesizat în cazul femeii care a născut pe asfalt in fața spitalului din Urziceni. Între timp, directoarea unității medicale a fost suspendată din funcţie de primar.

Consiliul Național de Combatere a Discriminării (CNCD) anchetează cazul tinerei din Urziceni care a născut în fața spitalului din care a fost dată afară. „Instituția analizează o posibilă faptă de discriminare din partea spitalului constând în refuzul de a acorda servicii medicale femeii însărcinate din cauza apartenenței la o minoritate etnică și a stării de dizabilitate (n.red. - femeia avea deficiențe de auz și vorbire)”, a anunțat președintele CNCD.

Analiza cazului va include și declarația primarului din Urziceni, „tot sub aspecul unui posibil discurs de incitare la discriminare și ură”, decizia urmând să fie luată după finalizarea anchetei poliției. Dacă Poliția nu reține fapta ca fiind de natură penală, va proceda la analiza faptei sub aspectul unei posibile fapte contravenționale, a mai spus șeful CNCD.

Reamintim că, luni, la ora 5 dimineaţa, la Spitalul Municipal din Urziceni a ajuns o pacientă în travaliu. Pe motiv că nu sunt locuri în spital și niciun medic ginecolog de gardă, femeia a ajuns să nască lângă zidul spitalului, ajutată de personalul unei Ambulanțe ajunsă între timp la fața locului.

Într-o intervenție la Antena 3, primarul din Urziceni, Constantin Sava, de care aparține Spitalul Municipal, a declarat ulterior incidentului că „e regretabil ce s-a întâmplat”, dar că „săraca de ea, nu știa de capul ei”.

Sociolog: Nimeni nu alege cum să se nască

Dacă gravida în cauză nu ar fi fost femeie romă, cu dificultăți de auz și de vorbire și dintr-o familie săracă ar fi avut parte de alt tip de tratament, este de părere sociologul Gelu Duminică, sociolog și activist rom. Potrivit acestuia, avem de-a face cu un caz clar de discriminare: „În cazul de la Urziceni, cu femeia care a trebuit să nască pe caldarâm, avem cel puțin patru factori cumulativi: genul, etnia, dizabilitatea și starea socio-economică, care ne conduc, în mod evident, către o discriminare multiplă intersecțională. Discriminarea este destul de tolerată în spațiul românesc. Conform studiilor pe care le-am realizat în ultimii ani, cele mai afectate categorii sunt homosexualii, romii, migranții și persoanele cu dizabilități. Ordinea s-a păstrat în ultimii 30 de ani (nu cred că aș greși dacă aș spune chiar în ultimii 100 de ani) și mai nimic nu pare să se întâmple pentru a schimba această realitate”, a scris sociologul pe pagina sa de Facebook.

Sursele discriminării sunt trei, mai spune Gelu Duminică: modelul cultural, „puterea” generată de privilegii și ignoranța. „Nimeni nu alege să se nască femeie, romă sau cu dizabilitate. Faptul că ești bărbat, alb și sănătos e doar un privilegiu. Totuși, cei care au aceste privilegii au fost învățați că sunt superiori celorlalți. Și au fost «programați» să se comporte ca atare. Ceea ce este, evident, total greșit”, mai spune Gelu Duminică.

Dacă gravida în cauză ar fi fost nevasta sau cunoștința vreunui ștab sau a vreunei pile, ar fi avut spitalul la degetul cel mic, mai spune sociologul: „Nu toți avem șansa să ne naștem în familii cu bani, sănătoase și cu pielea albă. Spun «șansa» pentru că lipsa acestor privilegii te vor urmări toată viața și, de mult prea multe ori, o vor defini. Eu sunt un caz norocos. Mulți dintre cei ca mine au rămas în cercul vicios pentru că au avut parte de prea mulți oameni de genul cadrelor medicale din spitalul de la Urziceni. Și pentru că mult prea mulți i-au văzut sub-oameni din cauza stării materiale, dizabilității, etniei etc., și i-au tratat ca pe niște gunoaie”.

Pentru mama femeii care a născut pe asfalt, cel care a salvat atât mama, cât și copilul, a fost Dumnezeu: „Dar poate mâine e altcineva care poate fi în locul copilului meu şi poate că moare. Le mulţumesc frumos oamenilor de pe ambulanţă, pentru că dacă nu erau ei, putea să fie moartă“, a spus aceasta.

Presat să demită managerul spitalului în cazul în care acesta nu-și dă demisia de onoare, primarul din Urziceni, Constantin Sava, a declarat, ieri, că a decis suspendarea din funcţie a managerului Daniela Elena Ianuş: „Astăzi am luat hotărârea de suspendare din funcţie a doamnei manager. A fost informată DSP şi prima informare pe care am făcut-o a fost către domnul ministru Rafila”, a declarat primarul.

Alt caz, la Urlați

Un alt caz șocant a fost publicat de Observatorul Prahovean. Un medic de la spitalul din Urlați este acuzat că i-a cusut unui tânăr o rană la picior, uitând înăuntru „un fier de vreo 8 centimetri”, mai exact frâna de la bicicleta de pe care acesta a căzut și s-a rănit. Fierul i-a fost extras, trei săptămâni mai târziu, la o clinică din Olanda. Faptele de care este acuzat medicul s-au petrecut la începutul lunii iulie. „Când m-am ridicat, am observat că eram julit la o mână și că aveam două găuri în pulpa piciorului”, povestește bărbatul. Dus la Spitalul din Urlați, tânărul a fost preluat și tratat de medicul de gardă. Doctorul i-a făcut o injecție antitetanos, i-a curățat rana, l-a cusut, l-a pansat și l-a trimis acasă. I-a spus să revină a doua zi, ca să îi fie schimbat pansamentul. „A doua zi am fost la spital, unde m-a văzut alt medic. Acesta mi-a schimbat pansamentul și mi-a spus că nu-i place umflătura din zona rănii și să pun gheață. Apoi, o dată la două zile am fost la spital să mă panseze, iar pe 18 iulie mi-au scos firele. Mi-au dat rețetă să cumpăr Nurofen și să iau antibiotic timp de şapte zile”, spune pacientul. La două săptămâni după accident, Mădălin a plecat în Olanda, unde e angajat, cu contract, la un abator. Când a ajuns, piciorul era umflat și el nu mai putea merge. „Pe 28 iulie am fost la o clinică, în Herpen. Medicul care m-a consultat mi-a spus că am un obiect străin în picior și că trebuie să mă deschidă. Mi-a făcut imediat anestezie locală, iar după ce m-a tăiat, a scos un fier lung de vreo 8 cm. Era chiar mânerul de la frâna de mână de la bicicletă!”, mai spune tânărul.