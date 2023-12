Elevii de la un liceu de prestigiu din Târgu Jiu îngheață de frig în clase. „Fiica mea venit acasă cu mâinile vinete“

Elevii care învață după-amiaza la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu“, din municipiul Târgu Jiu, îngheață în clase din cauză că unitatea școlară nu este încălzită în această perioadă a zilei.

Tatăl unei eleve s-a plâns că fiica sa a venit acasă cu mâinile vinete de frig: „Fiica mea învață într-o sală mai mare și a venit acasă cu mâinile vinete. În clasă este mai frig decât afară. Mai am o colegă care are copilul la acest liceu și învață într-o altă sală de clasă și tot la fel este frig și acolo. Copiilor nu li sa spus nimic“.

Liceul are nevoie de încă un fochist

Minodora Paliu, directorul CNET, spune că mai este nevoie de angajarea unui fochist și că problema va fi rezolvată în perioada imediat următoare: „Este frig, într-adevăr, în programul de după-amiază, după o anumită oră, pentru că noi nu avem fochist în programul de după-amiază în anumite zile. Se va rezolva problema. Am avut un concurs și vom avea fochist începând de mâine (n.r.-vineri). Am vorbit la Camera de Comerț și vom mai obține acel atestat de fochist și pentru alte trei persoane, care vor urma un curs. Este o problemă temporară. Am avut probleme cu personalul și de asta s-a întâmplat acest lucru. Se va rezolva această situație. Vom avea și după-amiaza și ora 16.00 un fochist. Și în biroul meu este la fel de frig“.

„Este o centrală veche, din alt secol“

Centrala termică este foarte veche și are nevoie de un deservent. Pe lângă CNET, centrala mai furnizează căldură pentru Liceul Energetic și internatul sunt alimentate cu energie termică de la o centrală veche, care are nevoie mereu de un deservent.

„Este o centrală veche, din alt secol. O centrală dezafectată dintr-un cartier, care ne este dată nouă în administrare. Centrala respectivă alimentează și Liceul Energetic. Alte licee au centrale automate. Centrala pe care o avem are cazane și are nevoie de fochiști pentru a o deservi. Este nevoie de o investiție. Trebuie să fie cineva cu atestat de fochist“, a mai precizat directorul CNET.