Povestea elevei în scaun cu rotile care s-a calificat la faza națională a unei olimpiade școlare. Își dorește să devină psiholog

O tânără liceană aflată în scaunul cu rotile, din municipiul Târgu Jiu, a reușit a reușit performanța de a se califica la faza națională a Olimpiadei pentru discipline tehnologice.

Ancuța Iulia Andreea este elevă în clasa a XII-a în domeniul Turism și alimentație la Liceul Tehnologic „Ion Mincu“ din Târgu Jiu. Aceasta a reușit performanța de a se califica la faza națională a Olimpiadei pentru discipline tehnologice, unde va reprezenta județul Gorj.

„Am câștigat locul II la faza județeană și am reușit să mă calific la faza națională. A fost o probă scrisă cu mai multe exerciții cu materiile de tehnologii. La Olimpiada pentru discipline tehnologice se pune accentul pe disciplinele Turism, Alimentație și Contabilitate, pe care le studiez la școală“.

Etapa națională se va desfășura în perioada 26-30 aprilie 2024 în județul Ialomița.

Face parte din echipa de robotică a liceului

Ancuța Iulia Andreea face parte și din echipa de robotică a școlii: „În cadrul echipei pot să îmi dezvolt anumite abilități pe partea de programare și asamblarea pieselor de robotică. Eu mă ocup de programare. La început a fost ca o joacă. Am început de la zero și a început să îmi placă Informatică“, a mărturisit liceana.

Aceasta a spus că își dorește să studieze Psihologia: „Îmi doresc să merg la Facultatea de Psihologie, pentru că îmi place să ajut omenii care se află în situații mai dificile și să le aflu poveștile“, a precizat Ancuța

Aceasta este și voluntar în cadrul Asociației Be Teen. „Am participat la mai multe acțiuni ca voluntar. Am jucat într-o piesă de teatru în care actori au fost persoane cu dizabilități. Am mai participat la o expoziție de lucrări de pictură ale persoanelor cu dizabilități“, a mai spus liceana.

„Mă ajută mama în tot ceea ce fac“

Ancuța a fost diagnosticată cu tetrapareză spastică la vârsta de patru ani și, în ciuda numeroaselor tratamente și ședințe de recuperare, nu a reușit să meargă pe propriile picioare. „Am fost la multe centre de recuperare din toată țara. Am reușit să fac progrese, dar nu total. Am nevoie de ajutor ca să mă deplasez. Mă ajută mama în tot ceea ce fac. Mama este susținătorul meu numărul unu“.

„Majoritatea doar se uită la tine și pleacă mai departe“

Tânăra povestește că numeroase situații în care se simte marginalizată. Cea mai gravă este lipsa rampelor de acces, dar și indiferența unor persoane: „O mare problemă pentru persoanele aflate în scaunul cu rotile este lipsa rampelor și lipsa ajutorului, pentru că majoritatea persoanelor sunt indiferente. Mai sunt persoane care sunt empatice, dar majoritatea doar se uită la tine și pleacă mai departe“.

Colegii de liceu o ajută foarte mult

Ancuța mărturisește că elevii de liceu o ajută foarte mult: „Colegii de la liceu mă ajută foarte mult, de fiecare dată când am nevoie. Mergem împreună în oraș. Mă simt foarte bine cu ei ca și când sunt o persoană sănătoasă, și doar privirile persoanelor din oraș îmi dau de furcă. Unii șoferi de troleibuz îmi spun că nu au rampă de acces, chiar dacă au. Am mers acum câteva luni în oraș și am dat peste un domn șofer care era foarte enervat și ne-a spus că nu are rampă, deși conducea un autobuz nou. Au mai fost situații de oameni care văzut că am nevoie de ajutor, dar ei s-au uitat și au plecat mai departe. Multe persoane se întreabă de ce merg persoane aflate în scaunul rulant pe stradă, dar trebuie să înțeleagă pe trotuar nu au pe unde“.