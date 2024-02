Două eleve de 13 ani, audiate de polițiști pentru suspiciuni de consum de droguri

Două eleve de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu au fost audiate, săptămâna trecută, de polițiștii gorjeni cu privire la anumite suspiciuni privind consumul de droguri.

Audierea celor două adolescente a fost făcută de către polițiști din cadrul Biroului siguranța școlară, structură a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj.

Potrivit Gorj Online, oamenii legii aveau anumite informații că acestea ar fi consumat substanțe cu efect psihoactiv și că ar face parte dintr-un grup, alături de alte două eleve cu un an mai mare. În plus, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu o sticlă cu alcool în incinta instituției de învățământ.

Într-o imagine se observau cele două eleve alături de celelalte două mai mari cu un an, cu o sticlă de vodcă la școală. Filmulețul a fost postat pe o rețea de socializare, dar șters în scurt timp.

Părinții unor elevi de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu, considerată drept una dintre cele mai bune din județul Gorj, au fost șocați de aceste fapte și nemulțumiți de faptul că nu au fost anunțați în legătură cu aceste incidente.

Directorul Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu”, Corina Panduru, a spus că elevelor implicate le-a fost scăzută media și că beneficiază de consiliere.

„Am tratat acest caz atunci când a apărut. A fost vorba de o fotografie care a fost pusă pe Instagram. Am făcut imediat cercetări și le-am identificat pe elevele implicate. Acestea s-au înțeles dinainte să vină la școală cu o sticlă de alcool. Fotografia a fost făcută la baie. Am chemat părinții la școală. Elevele au recunoscut. Am aplicat sancțiunea de mustrare scrisă însoțită de scăderea mediei la purtare, conform Statului elevului. Eleve învață bine și nu au mai avut astfel de abateri. A fost un caz izolat“, consideră Panduru.

Corina Panduru a precizat că în școală nu au fost consumate substanțe interzise: „Au venit polițiștii de la Biroul de siguranța școlară, pentru a sta de vorbă cu eleve implicate. Nu s-au consumat droguri în școală. Nu avem cunoștință despre așa ceva. Dacă s-a întâmplat ceva în afara școlii, poliția o să stabilească.

Consiliere oferită de DGASPC Gorj

Elevele sunt destul de afectate emoțional de ceea ce s-a întâmplat și de reacțiile care au apărut.

„Ne-am autosesizat, urmând a demara procedura specifică managementului de caz, ocazia cu care atât părinților, cât și minorelor li se vor prezenta serviciile de care pot beneficia în cadrul DGASPC Gorj“, a spus Minodora Sucea, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj.