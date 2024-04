Cu ce preț se vinde carnea de miel în Gorj, de sărbătoarea Paștelui. Există o cerere foarte mare din țările arabe

Mieii au început să fie comercializați cu ocazia sărbătorilor pascale, prețul de vânzare fiind cuprins, în prezent, în județul Gorj, între 40 și 45 de lei.

„Mieii sunt mai mari pentru că, în acest an, Paștele se sărbătorește mai târziu. „Miei sunt mai mari, pentru că Paștele este mai târziu față de alți ani. Prețul este de 23 de lei per kilogram în viu, iar sacrificat este de 40 de lei“, a spus Ioan Corneliu Elena, un crescător de oi din zona Tismana, județul Gorj, și membru fondator al Cooperativei agricole Animal TIS.

Cerere mare din țările arabe

Prețul este ridicat la carnea de miel și pentru că cererea este mult mai mare din țările arabe față de anii anteriori.

„Este foarte mare cererea din țările arabe, Ei cumpără în viu, la prețul de 23 de lei per kilogram. Pentru noi este convenabil pentru că vindem în cantități mari.

Asociația noastră va livra în țările arabe aproximativ 10.000 de capete. Cele mai importante livrări se vor face la vară, când este Ramadanul. Cererea este mult mai mare către țările arabe față de anii trecuți“, a precizat crescătorul de ovine din Tismana.

Acesta a spus că au venit cereri pentru a livra miei și în Italia, Germania și Olanda.

Cooperativa va realiza o fermă cu 10.000 de capete

Cooperativa agricolă din Tismana lucrează la construcția unei ferme cu aproximativ 10.000 de capete din fonduri europene: „Suntem în lucru cu fermă. Am făcut achiziția de utilaje și acum urmează construcția fermei. Investiția este de creștere și îngrășare și urmează să facem și procesare. Investiția este de peste două milioane de euro. Vor fi 2.000-3.000 de capete pe ciclu, iar pe an vor fi 3-4 cicluri și se ajunge la aproximativ 10.000 de capete pe an“, a adăugat Ioan Corneliu Elena.