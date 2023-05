Cum rămâne „viu” actorul Ion Dichiseanu. Neuitarea, marcată prin film, teatru și muzică în orașul natal al artistului

Este al doilea an consecutiv în care în Adjud, orașul natal al regretatului actor Ion Dichiseanu, se desfășoară Festivalul de Teatru, Film și Muzică „Ion Dichiseanu”.

Cea de-a doua ediție a Festivalului de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu va avea loc la Adjud în perioada 19-21 mai 2023. Organizatorii, Primăria Municipiului Adjud și Asociația Artis, anunță un program complet de evenimente la Casa de Cultură „Tudor Vornicu” Adjud.

Festivalul este dedicat în exclusivitate marelui actor, pentru talentul deosebit prin care a dat viaţă personajelor interpretate în filme, dar şi pe scenă. În orașul natal al iubitului actor Ion Dichiseanu vor fi invitate personalități cu care acesta a colaborat pe parcursul vieții, prieteni și apropiați, alături de alți oameni de seamă: Florin Piersic, Pavel Bartoș, Ileana Popovici, Mircea Radu, Laurențiu Damian, Mirabela Dauer, Ioana Dichiseanu, Simona Florescu, Daniela Condurache și George Rotaru.

„Pentru public este Ion Dichiseanu, Lordul scenei românești. Pentru publicul din străinătate este John Dickson. Pentru oamenii apropiați reprezinta boemul și optimistul plin de viață, altruistul și cel care știa să trăiască frumos. Pentru mine el reprezinta o lume, un univers plin de stele luminoase. Tot ceea ce a lăsat în urma sa este atins de iubire și devotament, iar acest festival vine ca o încununare a dăruirii sale în aceasta profesie. I-am promis că îi voi duce numele mai departe cu demnitate, iar Festivalul Ion Dichiseanu înseamnă o îndeplinire a unei misiuni și a unei promisiuni: aceea de a nu uita. Și iata-ne la a doua ediție a acestui festival despre neuitare, despre artistul polivalent Ion Dichiseanu”, mărturisește Ioana Dichiseanu.

Programul include proiecții de film, expoziții de fotografie, spectacole de muzică, spectacole de teatru, discuții și întâlniri.

Printre evenimentele premium ale ediției se numără și spectacolul de teatru One Man aproape Show cu Pavel Bartoș, o întâlnire specială cu actorul Florin Piersic - Marile întâlniri | Florin Piersic despre Ion Dichiseanu și spectacolul muzical în aer liber „Amintește-ți clipa 2.0” cu Mirabela Dauer, Daniela Condurache, Simona Florescu, Ioana Dichiseanu și George Rotaru. Tot în cadrul ediției de anul acesta, Ioana Dichiseanu, fiica actorului Ion Dichiseanu, va lansa albumul cu muzică portugheză O meu fado, primul de pe piața din România.

„Ne bucură și ne onorează organizarea acestui festival în memoria iubitului actor Ion Dichiseanu. A fost invitat de multe ori la festivalul pe care îl organizăm la Iași, Serile Filmului Românesc, iar anul trecut, în luna august, am organizat un eveniment in memoriam. Continuăm cu un nou proiect de anvergură, de data aceasta la Adjud, așa cum merită și cum, cu siguranță, i-ar fi plăcut să se întâmple. Aici am găsit deschidere și implicare din partea autorităților locale pentru susținerea unui astfel de eveniment cultural. Împreună cu familia acestuia și întreaga echipă am conturat trei zile pline de evenimente prin care publicul îl poate cunoaște mai bine pe omul și actorul Ion Dichiseanu. Asociația Artis își dorește ca acest eveniment pe care îl produce să devină o tradiție”, spune Andrei Giurgia, manager Asociația Artis.