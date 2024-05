Cel mai vechi primar din România. Cunoaște sătenii după nume: „Acum mi-e mai greu cu numele astea inspirate din alte țări“

Emil Cătănoiu ocupă de 34 de ani funcția de primar al comunei Căpreni, din județul Gorj, chiar de la Revoluție, iar acum candidează pentru cel de-al nouălea mandat în fruntea localității.

Emul Cătănoiu este primar de 34 de ani. „Am participat recent la o întrunire a Asociației Comunelor din România și am constatat acolo că sunt singurul primar din țară cu opt mandate plus încă doi ani, din 1990 și până în 1992, când s-au organizat alegeri“, a spus Emil Cătănoiu.

Îi cunoaște pe toți locuitorii după nume

După 34 de ani de când se află în fruntea comunei Căpreni, Emil Cătănoiu a ajuns să-i cunoască pe toți cei aproximativ 2.000 de locuitori după nume.

„După așa de mulți ani este normal să-i cunosc pe toți locuitorii după nume, iar multora le cunosc și problemele cu care se confruntă. Acum îmi este mai greu cu numele acestea de copii care sunt inspirate din alte țări“, a menționat edilul.

Primele proiecte de investiții

Emil Cătănoiu își amintește care a fost prima investiție realizată în localitatea. Aceasta a reușit să introducă rețeaua de distribuție a gazelor: „În prima fază nu au prea fost fonduri pentru investiții. Primul proiect a fost depus în anul 1993 și a constat în introducerea rețelei de gaze în localitate, mai ales că de pe teritoriul comunei noastre se extrag gaze, însă noi nu beneficiam atunci de ele. În anul 1994 a început lucrarea“.

A urmat înființarea Centrului de sănătate, la care localnicii din Căpreni și din alte comune apelează când au probleme de sănătate:

„Tot în anul 1993 am auzit prima dată de centru de sănătate. La noi în localitate funcționa o secție a Spitalului Târgu Cărbunești și am obținut autorizațiile pentru a înființa un Centru de sănătate, care deservește acum cetățenii și din comunele învecinate“, a adăugat cel mai vechi primar din România.

Localitatea s-a depopulat. În anul 1987, când a venit în funcția de viceprimar, în Căpreni trăiau 2.750 de persoane, iar acum mai sunt puțin peste 2.100.