Canotoarea Denisa Tâlvescu s-a semnat pe autobuzul desenat cu numele ei: „Sunt olteanca de peste tot“ VIDEO

Denisa Tâlvescu, multiplă campioană mondială și europeană la canotaj, a venit acasă, la Târgu-Jiu, vineri, 30 septembrie, ca să semneze pe autobuzul pictat în cadrul unui festival de artă stradală cu numele ei și cu principalele elemente ale sportului pe care îl practică.

Sportiva a fost impresionată de lucrarea artistului Georgian, profesor la Liceul de Artă din Cluj-Napoca. Denisa și-a pus semnătura pe un chenar pregătit special.

„Am foarte mari emoții, la fel ca atunci când urc pe podium ca să primesc o medalie. Este un sentiment de respect și de mândrie, atunci când mă gândesc la toți oamenii care s-au ocupat de autobuz și au muncit pentru a-mi aduce acest omagiu. Este un semn de recunoștință. Arta urbană este un viitor pe care trebuie să îl avem pentru tinerii noștri. Cred că adevărata poveste este despre inspirație.

Atunci când oamenii orașului și copiii văd acest autobuz și se întreabă ce este povestea din spatele lui, copiii se întreabă asta, iar dacă la final, trei sunt interesați de cine este Denisa Tâlvescu, cine este ea și ce face ea, iar ei vor să facă sport, la rândul lor, cred că acesta mesajul cel mai ferm pe care întregul proiect poate să-l transmită“, a mărturisit campioana la canotaj.



„Eu sunt Denisa Tâlvescu, gorjeanca, olteanca de peste tot“

Ea a spus că se mândrește peste tot în lume că este gorjeancă și olteancă: „Sunt fericită că autoritățile promovează asta, că le sunt alături mereu când oamenii vin cu proiecte. Mă bucur că pot să fiu o inspirație și că pot să aduc un zâmbet orașului meu natal cu care mă mândresc peste tot în lume. Eu sunt Denisa Tâlvescu, gorjeanca, olteanca de peste tot, deoarece trăiesc într-o comunitate în care 90% dintre oameni sunt moldoveni, iar eu sunt singura olteancă, așa că sunt cea diferită din mulțime“.

Denisa a relatat că a discutat mai mult timp cu artistul Georgian despre lucrarea pe care vrea să o realizeze: „Am știut înainte că va fi desenat un autobuz, pentru că a trebuit să discut și să povestesc despre mine ca să asambleze povestea autobuzului și m-am bucurat foarte mult. Autobuzul mă reprezintă 100%. Georgian nu a știut să descrie mai bine omul Denisa Tâlvescu“.

„Stand firm! Angels are near!“

Artistul plastic Georgian a explicat principalele elemente pe care le conține desenul: „Evident am pus numele ca să știm despre cine vorbim, un simbol care o reprezintă într-un mod personal. Toate sunt reprezentate sub formă de stickere care sunt ol reprezentare a felului în care văd relațiile interumane, o metaforă. Mai avem un mesaj care cred că se potrivește perfect în cea ce reprezintă Denisa: «Stand firm! Angels are near!»“.

Adrian Oniga, curatorul festivalului Strad Art, a spus că, prin intermediul lucrării, oamenii pot afla cine este Denisa Tâlvescu: „Am considerat că Georgian este unul dintre artiștii foarte talentați din România și cred că stilul său s-ar preta pentru această experiență,. Stilul lui este unic în arta stradală românească. Am considerat că povestea Denisei merită scrisă de mâna lui Georgian. Am considerat că acești doi oameni merită puși împreună și că noi să apreciem cu adevărat valorile în societate, în comunitățile noastre, și să ne bucurăm de aceste frumos mijloc de comun, prin intermediul căruia oamenii pot afla cine este Denisa Tâlvescu“.

Denisa Tâlvescu, imaginea manifestării „Târgu Jiu, capitală a tineretului“

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat că Denisa Tâlvescu va fi imaginea manifestării „Târgu Jiu, capitală a tineretului“. „Speranțele pe care ni le-am pus în Denisa s-au confirmat prin rezultatele excepționale obținute, iar asta înseamnă că trebuie să promovăm în continuare oamenii de calitate din Târgu Jiu din diferite domenii. Acest lucru trebuie să-l facem permanent. I-am și propus Denisei un proiect și a acceptat să fie imaginea noastră pentru evenimentele pe care le vom desfășura anul viitor când Târgu Jiu este «Capitala Tineretului din România»“, a precizat Romanescu.