Cea mai mare plantație de cătină ecologică din Europa de Est se află într-o localitate din județul Gorj

Cea mai mare plantație de cătină ecologică din Europa de Est există în localitatea gorjeană Cojani, care aparține de orașul Târgu Cărbunești. Plantația se întinde pe o suprafață de 44 de hectare.

Recoltarea cătinei este în plină desfășurare, după care urmează să fie congelată, acesta fiind procesul prin care este depozitată și păstrată. Producția este foarte bună, în ciuda anului secetos, și ajunge la 15 tone la hectare.

„Avem o instalație de irigare prin picurare. Nu am fost afectați de secetă și asta se reflectă și în producție. Recoltăm prin tăierea tuturor ramurilor cu fructe, congelare, batozare. Obținerea fructului ca atare nu se poate recolta altfel. Singura metodă de recoltare este prin congelare“, a precizat inginerul Valeriu Petrică, de la plantația din localitatea Cojani.

Contractele, în stand-by din cauza prețului la energie electrică

O mare parte din producția de cătină de la Cojani ajunge la export, dar, deocamdată, piața este blocată din cauza prețurilor la energie electrică, care fluctuează.

„Anul acesta nu este, încă, o cerere clară. Nu s-au stabilit o serie de contracte. Suntem în discuții cu parteneri din Austria și Italia. Sunt impedimente legate de starea actual economică și de creșterea prețurilor la energie, deoarece cătina se păstrează congelată și sunt cheltuieli legate de depozitarea ei până la prelucrare, care măresc prețul de cost. Anul aceste, beneficiarii au o reticență“, a explicat Valeriu Petrică.

Prețul de vânzare al kilogramului de cătină a fost, anul trecut, de 2,5 euro, dar acum nu s-a stabilit un preț, din cauza prețului la energia electrică.

În ce domenii este utilizată cătina

Cătina ecologică de la Cojani este folosită în diferite domenii. „Vindem pentru industria farmaceutică, industria alimentară și pentru cosmetice. Uleiul de cătină este căutat și utilizat în cosmetică“, a spus inginerul.

De asemenea, o parte din producție este livrată către o fabrică de procesare din Vălenii de Munte, județul Prahova, care realizează sucuri și nectar.

Proiect pe fonduri europene, pierdut din cauza birocrației

Proprietarul plantației de cătină ecologică din Cojani a încercat să obțină un proiect pe fonduri europene pentru realizarea unei fabrici de procesare, dar, din cauza birocrației, nu s-a reușit accesarea acestuia.

„Am încercat să obținem un proiect pe fonduri europene, dar nu am reușit să-l accesăm deoarece ne-au fost puse piedici, una dintre ele fiind că s-a considerat congelarea ca metodă de procesare, deși cătina este singura cultură care se recoltează prin congelare, deoarece nu se poate în alt fel. Până când am reușit să venim cu argumente științifice, recomandări de la institute de pomicultură a trecut termene și am pierdut momentul“, a mai adăugat Valeriu Petrică.

„Un excepțional fruct pentru ridicarea și întărirea sistemului imunitar“

Cătina este un fruct cu multe beneficii, fiind cunoscută ca „ginsengul românesc“. „Dintre toate speciile pomicole și fructele de pădure, cătina este ceamai importantă din punct de vedere al conținutului. Are cel mai complex conținut. Are vitamina C de două ori mai mult decât oricare, are complexul de B-uri, complexul de acizi nesaturați grași, acei Omega 1, 3, 5 și 7, multe alte vitamine A, K, E. Mai conține microelemente, enzime, aminoacizi esențiali. Este un excepțional fruct pentru ridicarea și întărirea sistemului imunitar“, a spus inginerul gorjean Valeriu Petrică.