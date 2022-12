Percheziții la hoții de țuică din Dâmbovița. Mascații i-au luat ca din oală pe cinci bărbați VIDEO

Polițiștii din cadrul Poliției Moreni, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni, au descins la mai mulți indivizi bănuiți de furt de țuică.

Oamenii legii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, la cinci persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

„Persoanele depistate vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. Cei în cauză sunt bănuiți că, în cursul lunii decembrie a.c., ar fi pătruns în trei locuințe, din Moreni și I.L. Caragiale, de unde ar fi sustras diverse bunuri (cazan țuică, unelte electrice, mâncare, ș.a.). Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând să fie dispuse măsurile procedurale prevăzute de lege”, se arată într-un comunicat al IPJ Dâmbovița.

Percheziții la primării

Poliţiştii din Dâmboviţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au făcut, în urmă cu câteva luni, 11 percheziţii în trei judeţe şi în Capitală, într-un dosar care vizează infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, deturnarea licitaţiilor publice, fals şi înşelăciune.

Una dintre descinderi a avut loc la sediul Primăriei Tărtăşeşti, din Dâmboviţa, existând suspiciunea că au fost deturnate licitaţii privind realizarea unui sistem de apă şi canalizare.

Potrivit unui comunicat dat publicităţii de IPJ Dâmboviţa, şapte dintre cele 11 descinderi au avut loc în judeţul Dâmboviţa, două în judeţul Prahova, una în Constanţa şi una în municipiul Bucureşti.

Razie în Titu

În urma unei ample razii desfășurate în Titu, din Dâmbovița, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza localității Braniștea, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, din Văcărești, care era băut.

„Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost supus testării cu etilotest, prezentând o alcoolemie cu o valoare de 1,00 mg/l alcool pur in aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar, în cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, au precizat oamenii legii.