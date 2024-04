Detaliul macabru în cazul cadavrului găsit pe un câmp de lângă A1. „Întâmplarea a fost că ne-am oprit să mut o butelie”

Bărbatul care a făcut descoperirea macabră din comuna dâmbovițeană Uliești le-a spus anchetatorilor cum și-a dat seama că este vorba despre cadavrul unui om. Ulterior, cel care a găsit cadavrul a sunat de urgență la poliție.

Criminaliştii din Dâmboviţa au solicitat realizarea de expertize genetice pentru stabilirea cu certitudine a identităţii persoanei al cărei trup neînsufleţit a fost descoperit, vineri, 5 aprilie 2024, pe un câmp, în apropierea bretelei rutiere care duce către A1, în zona satului Olteni, din comuna Uliești.

Poliţia precizează că este vorba despre cadavrul unei femei. Sâmbătă, zeci de anchetatori au periat zona, ridicând noi probe. În paralel, se vizionează imagini de pe camerele de supraveghere.

Mărturia bărbatului care a găsit cadavrul

Acesta se întorcea de la muncă în momentul în care a văzut ceea ce părea fi un picior de om.

„Întâmplare a fost că ne-am oprit să mut o butelie din portbagaj pe bancheta din spate. La momentul plecării, șoferul, Chelu Adrian, a observat un picior de om pe o arătură. Într-adevăr, am mers până acolo și am constatat că, într-adevăr, era un picior de om. Era în putrefacţie. După adidași, asta am constatat că era un picior mic și am considerat că este o femeie. Era la câţiva metri de drum. Sacul era un pic mai la dreapta”, a declarat, la Antena 3, bărbatul care a găsit cadavrul fragmentat al femeii, pe câmp.

Potrivit unor surse din poliție, victima ar fi o femeie de peste 30 de ani, care se prostitua. Starea cadavrului arată că tânăra fost ucisă zilele trecute, iar anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca autorii să fie cei care o obligau să se prostitueze.

Femeia nu ar fi fost ucisă aici, iar suspectul/suspecții i-ar fi abandonat cadavrul într-o zonă considerată a fi izolată, la kilometrul 64 de pe Autostrada A1 București - Pitești. Pe acest traseu există, însă, și câteva camere de supraveghere, de la care polițiștii au ridicat acum imagini pe care le analizează.

Un număr de 40 de criminaliști și alți polițiști de la Investigații Criminale au cercetat zona, folosind inclusiv câini de urmă. Surse din poliție spun că trupul era dezmembrat, iar bucăți din acesta au fost găsite la câteva zeci de metri distanță sub un pod. Au fost recuperate mai multe fragmente osoase, împrăștiate, cel mai probabil, de animale.

„Era într-un sac de folie, după un sac de rafie și peste erau puse crengi. Am primit informația că s-au găsit încă o mână și un picior. (Victima n.red) nu este de la noi. Din surse externe, ar putea fi din județul Argeș”, a declarat, pentru sursa citată, Iulian Costache, primarul comunei Uliești.

Cadavrul se află acum la la Institutul de Medicină Legală.