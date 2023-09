Cum încearcă firma Flagas să își spele păcatele. Patronii promit reconstrucția caselor afectate de exploziile de la Crevedia VIDEO

Patronii stației GPL de la Crevedia încearcă să își spele din păcate și le promit oamenilor că se vor ocupa de reconstrucția locuințelor afectate. O primă întâlnire cu localnicii a eșuat.

Societatea Flagas și-a trimis avocatul la Primăria Crevedia (Dâmbovița) cu promisiunea de a reconstrui casele distruse de explozii. Anunțul a fost făcut inițial de Primăria Crevedia, pe pagina de Facebook.

Ulterior, mai mulți localnici au fost la discuții cu primarul și cu avocatul firmei pentru a-și spune păsul. Apărătorul le-a transmis oamenilor să completeze un formular cu datele de contact pentru a comunica cu fiecare familie în parte.

„Reiterăm intenția societății Flagas SRL de a suporta costurile ocazionate de aducerea imobilelor la starea lor inițială în cel mai scurt timp, sens în care precizăm faptul că am procedat la încheierea unui acrod cu societatea Bambam Construction SRL ce are ca obeict efectuarea lucrărilor de proiectare, reconstruire, consolidare, amenajare precum și orice alt timp de lucrări specifice domeniilor de proiectare și construcții ce se dovedesc a fi necesare în vederea adecerii la strea lor inițială a tuturor imobilelor”, este înștiițarea societății transmisă către Primăria Crevedia.

Numai că toată „operațiunea” a fost stopată de senatoarea Diana Șoșoacă, prezentă la „negocieri”.

„Nu semnați niciun act cu ei. Se va dori scăparea de răspundere. Sunt implicate serviciile secrete”, a spus senatoarea Șoșoacă.

Localnicii i-au cerut socoteală avocatului și au cerut o evaluare corectă.

„Vrem să se facă o evaluare corectă. Primăria ne-a adus apă, mâncare, dar noi așteptam să vină firma. Nu am văzut pe nimeni pe aici să ne ajute. Noi am contactat firme de avocatură și nu vreau să vină vreo firmă să facă ceva, mi le fac eu cu mâna mea. Nu vreau despăgubire morală, eu vreau să mi se dea ce am avut. Copilul meu a rămas fără lăptic în ziua exploziei, băiețelul meu a rămas fără pian, iar de la firmă vrem să nu își bată joc de noi”, a spus o localnică.

Filmul intervenției de la Crevedia, prin ochii lui Arafat

Stația GPL a fost autorizat în octombrie 2011 de căptre ISU Dâmbovița, cu capacitate de depozitare GPL de 4.000 litri

În 30 iulie 2020, în urma unei sesizări ISU a făcut control, constatând schimbarea amplasamentului și fiind retrasă autorizația

S-au descoperit utilizarea unei pompe neomologate. Amendă de 10.000 lei

În 31 iulie au fost notificate Prefectura și Oficiul Comerțului Dâmbovița, CJ, IGSU, Primăria Crevedia

În 28 septembrie 2020 a fost un nou control și s-a constatat că obiectivul continua să funcționeze. amendă de 30.000 de lei. A fost găsită o cisternă neomologată în care era transvazat GPL. Amendă 10.000

În octombrie s-a decis închiderea obiectivului. În 13 octombrie2020, operatorul notifică ISU că punctul de lucru a fost închis

În 26 august, ora 18.48, ISU a fost anunțat prin 112 că a fost explozie urmată de incendiu la o locuință

Acțiuni imediate: A fost alertată garda de intervenție Cornești, care în prima fază a trimis 2 mașini, au fost trimise mai multe ambulanțe

A fost anunțat dispecerat ISU București - s-au trimis 4 autospeciale cu apă, 1 CBRN, 1 descarcerare, 5 ambulanțe, 1 elicopter

Ca urmare a apelurilor multiple, ISU dâmbovița a suplimentat forțele cu încă 2 autospeciale și 2 ambulanțe

Primele măsuri: evacuarea populației din zona afectată și din împrejurimi, s-a închis circulația, s-a relizat dispozitiv de răcire a cisternelor, de stingere a construcțiilor cae începuseră să ardă - clădirea administrativă și casele dinn jur

Echipajele medicale care au ajuns au găsit 8 victime din prima explozie. Din păcate, una dintre ele a intrat de două ori în stop-cardiorespirator, a fost dusă la spital și declarată decedată

Concomitent cu acțiunile specifice, a continuat acțiunea de evacuare, pe o suprafață de 50.000 de metri pătrați.

La ora 20.01, șeful ISUBIF ajunge și preia comanda în sud, validează măsurile stabilite anterior și dispune continuarea evacuării populației, protecția personalului propriu, una din măsuri fiind trimiterea roboților.

La ora 20.04 ajunge acolo Raed Arafat

Conducerea intervenției, partea tehnică, este coordonată și executată de pompieri

Am insistat ca jandarmii să fie foarte fermi și să evacueze civilii, inclusiv personalul MAI

Altfel, la a doua explozie am fi avut alte zeci de civili răniți

La fel și cu pompierii, dacă nu se intervenea cu roboții pentru răcirea cisternelor

La ora 20.46 se dispune inclusiv trimiterea ISU Prahova acolo

La ora 20.57, pe timpul misiunilor de răcire prin roboți și de la distanță are loc a doua explozie și apar noi focare

La ora 21.00 la MAI s-a constituit celulă de criză, ulterior a ajuns la fața locului ministrul Predoiu

Începând cu data de 27 august, ora 5.00, resursele au fost retrase gradual

Intervenția considerată încheiată la ora 17.30

Mai sunt internați 12 pompieri în România și 8 pompieri în străinătate. Din cei din străinătate, unul ar trebui externat săptămâna viitoare. Un pompier, cel de la Milano, are arsuri pe 80% din corp, deci diagnosticul este foarte, foarte rezervat.