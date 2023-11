Antrenorul român care face performanță în canotajul din Germania. Este soțul unei foste mari campioane

Alin Irincu (45 ani), fost campion mondial la canotaj, a fost numit antrenor în cadrul Federației Germane de Canotaj. Din aprilie 2013, el lucra ca antrenor de club la Schweinfurt.

Din noiembrie 2023 este antrenor la baza federală de la Hanovra. „Rezultatele mele din ultimii ani au atras atenția Federației Germane de Canotaj. Cred că mă caracterizează disciplina în muncă și atingerea obiectivelor”, a declarat, pentru „Adevărul”, Alin Irincu.

Ca sportiv, Alin Irincu a reușit să câștige de două ori titlul de campion mondial de juniori și o dată la tineret.

Poveste de succes peste hotare

După ce a agățat vâsla-n cui, Alin Irincu a plecat din România. Prima sa aventură a fost Spania, în 2003, dar Germania s-a dovedit a fi ceea ce căutau cei doi sportivi, care s-au mutat acolo cu tot cu copii. Fosta mare canotoare, Magda – soția sa, era director la Direcția de Sport Galați la acea vreme.

„Am vrut să plec din țară din mai multe motive și am plecat, dar nu din cauza părții financiare. Nemții sunt altfel față de știm noi că sunt. Depinde de tine cum sunt ei cu tine. Dacă nu aduci un plus de valoare, nu te bagă nimeni în seamă. Eu am fost înzestrat cu multe calități de la mama natură. Nu eram atât de muncitor ca alții, recunosc, dar am reușit să ies dublu campion mondial la juniori, apoi campion mondial la tineret. Poate că nu am ajuns la nivelul la care puteam să ajung. Nu am fost un muncitor înrăit așa cum a fost soția mea, Magda. Eu am încercat să caut tehnica în sportul respectiv, în canotaj, ca să ajung la un rezultat fără prea mare efort. Rezultatele au fost până la un anumit punct”, spune el.

→ Imaginea 1/4: FOTO Alin Irincu

A fost aproape 7 ani de zile antrenor la un centru de juniori din Halle până în octombrie 2023, când a fost numit antrenor la Federație.

„În acea zonă nu mai apăreau rezultatele de o bună bucată de vreme, dar de la sosirea mea au apărut rezultatele destul de repede. În 2019 sunt activ ca și antrenor pentru Federația Germană de Canotaj. În ultimii trei ani am fost antrenor la Mondiale din partea Federației. Din 30 de sportivi antrenați de mine, 11 au fost la Mondiale. În ultimii doi ani de zile, 7% din toți sportivii pe care îi ducea Germania la Mondiale erau ai mei”, explică Alin, care spune că disciplina în antrenamente îi aduce cele mai multe rezultate ca și antrenor.

În opinia sa, România are o clasă peste Germania la capitolul „canotaj”, pentru că la putere sunt foști sportivi de performanță care știu cu ce se mănâncă această ramură sportivă.

Alin Irincu și Maria-Magdalena Dumitrache (Irincu după căsătorie) s-au căsătorit în 2000 și au împreună doi băieți.

Bărbatul a urmat Universitatea din Bacău, România, din 1997 până în 2002, unde a studiat știința sportului și s-a specializat în canotaj și baschet. Ulterior, din 2006 până în 2008, a studiat managementul sportiv la Universitatea de Ecologie din București, România, absolvind un Master of Arts (MA).

Soția sa, Magdalena este primul cetǎțean nǎscut în Târgovişte încununat cu titlul de campion olimpic, la cea de a 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de varǎ (Sidney, 2000). Atunci Maria-Magdalena Dumitrache a câştigat medalia de aur la canotaj (schif 8 + 1) şi a intrat în istorie ca primul cetǎțean nǎscut în Târgovişte încununat cu titlul de „campion olimpic”. Maria Magdalena Dumitrache a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului, iar în 2000 i-a fost conferit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de comandor.