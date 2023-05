O fetiță cu origini românești a ajuns vedetă în Marea Britanie

Alba Dogaru, o fetiță de numai patru ani din orașul irlandez Ballyvolane (Cork), și-a îndeplinit visul de a juca într-un film, arătându-și talentul actoricesc și incredibilele sale abilități lingvistice. Adorabila fetiță, a cărei mamă este de naționalitate română, vorbește fluent trei limbi: română, engleză și spaniolă, după cum relatează jurnaliștii publicației Echo Live.

Alba Dogaru a împlinit patru ani abia în luna aprilie, dar are deja lumea la picioare.

Noul scurtmetraj, „Little Miss Green”, în care Alba joacă rolul lui Gracie, a avut premiera la Cork College of FET's Douglas Street Campus, ca parte a unei prezentări de sfârșit de an pentru studenții de la film.

Dawn Sharpe a regizat și a scris scenariul producției, care a fost produsă de Sean Murphy și îi are ca protagoniști pe Sean MacGearailt și Harriet McAllister.

Filmul se concentrează în jurul unei fetițe care găsește în grădină cadavrul unei păsări, ceea ce ridică întrebări sumbre despre moarte.

Una dintre locațiile filmului a fost dormitorul Albei, care a fost ales pentru a o ajuta să se simtă mai confortabil și mai în largul ei.

Alexandra, mama lui Alba, a declarat că a fost încântată de această implicare.

„Filmul abordează un subiect foarte serios și îl tratează într-un mod ușor. Pasărea pe care personajul lui Alba o găsește în grădină dă startul unei conversații despre moarte și despre cum ar trebui să abordăm acest subiect cu un copil atât de mic. Este o luptă pentru părinți să explice în așa fel încât un copil să înțeleagă, dar în același timp să nu fie brutal”, a spus aceasta.

Ea a spus că i-a ajutat, de asemenea, să abordeze subiectul într-un mod adecvat.

„Ne-a dat ocazia să avem această discuție. A fost un bun punct de plecare pentru noi. Nu eram siguri că suntem pregătiți pentru o astfel de discuție, dar suntem totuși bucuroși că s-a ivit această oportunitate”, a mai declarat mama fetiței.

Alba, născută în Cork, dintr-o mamă româncă și un tată spaniol, a avut parte de patru zile de filmări pentru acest proiect.

„Am filmat în diverse locații din zona de nord a orașului. Una dintre locațiile alese a fost dormitorul lui Alba, pentru ca ea să se simtă mai confortabil”, a mai spus Alexandra.

Eleva școlii de teatru Superstars din Blackpool avea doar trei ani când a dat audiția pentru această producție.

„Erau destul de mulți copii acolo când am adus-o la audiție. În apelul de casting se menționa că se dorea un copil cu vârste cuprinse între patru și șapte ani. I-am explicat Albei că, dacă le-ar fi spus că are trei ani, i-ar fi putut ruina șansele. I-am spus să le spună în schimb că are aproape patru ani. Primul lucru pe care l-a spus când a intrat la audiție a fost «Bună, sunt Alba și am aproape patru ani». Regizorul a fost profund impresionat de Alba. Cred că le-a fost greu să scoată cuvintele celorlalți copii, dar Alba a adorat să fie în lumina reflectoarelor”, a declarat mama acesteia.

Alba este încântată de viitor.

„Vrea să învețe o a patra limbă. Vorbește deja română, spaniolă și engleză și este o fetiță foarte ambițioasă. De asemenea, vrea să devină astronaut când va fi mare”, a mai povestit mama acesteia.