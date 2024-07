Primarul Slatinei, deranjat de acuzațiile că ar fi consumator de droguri: „Există un institut care să demonstreze acest lucru?”

Primarul Slatinei, care a pierdut în 9 iunie 2024 alegerile, a anunțat marți, 10 iulie, că demisionează din fruntea primăriei. Moț spune însă că decizia sa nu are nicio legătură cu acuzațiile apărute recent în spațiul public, conform cărora ar fi consumator de droguri și ar proteja o rețea de trafic de stupefiante.

Emil Moț (PSD) și-a anunțat, la o lună de când a pierdut alegerile locale, demisia din funcția de primar, pe care, legal, o deține până în toamnă. Decizia sa vine într-o perioadă în care primarului municipiului i se leagă numele de un dosar în care Marina Pandarof, originară din Olt și un personaj apropiat de fostul șef SRI Florina Coldea, ar fi vizată pentru trafic de droguri.

Potrivit Realitatea.net, care citează surse judiciare, primarul Slatinei ar fi fost filmat în timp ce consuma droguri alături de Pandarof, Moț fiind acuzat, la postul TV Realitatea Plus, că proteja rețeaua de trafic.

Contactat telefonic, primarul Emil Moț a declarat pentru „Adevărul” că informațiile apărute în ultimele zile ar avea, în fapt, legătură cu primarul ales, Mario De Mezzo.

„Ce informații sunt acolo? Eu am intrat aseară în direct, le-am spus că nu am nicio legătură. M-a denigrat, absolut toate relele din lume sunt făcute de viitorul primar. Eu l-am invitat să vină să-și ia mandatul și atât. Dacă dumneavoastră, vreodată, în viața vieților, îmi spuneți că eu am făcut trafic de droguri... (...) Moderatoarea de acolo a spus că eu am făcut trafic de droguri și fac trafic de droguri. Că sunt într-un dosar. Nu există! Eu am luat decizia pentru Slatina, pentru familia mea, am luat decizia să îmi dau demisia”, a declarat Emil Moț.

Demisia ar urma să fie pusă efectiv în practică până la sfârșitul săptămânii. „De luni, (n.red. - conducerea) este la PNL. Și atât. (...) Am o familie superbă, am o soție superbă, am trei copii superbi, nu am de ce să fiu terfelit, exact terfelit, să nu mi se dea drept la replică. Dar, e treaba lor, să vină să conducă Slatina, eu mă retrag. (...) Slătinenii noștri asta au ales, să vină ei și să-i conducă”, a mai spus Moț.

„Eu, de astăzi, sunt o persoană privată”

Întrebat dacă a consumat vreodată droguri, primarul Emil Moț a răspuns, pentru „Adevărul”: „Există ceva în lumea asta, un institut, care să demonstreze că eu am consumat droguri? Păi, nu, că trebuie să vorbesc politic. Doamnă, eu fumez. Fumez Marlboro și atât. Există un institut care să demonstreze acest lucru (n. red. – că se droghează)? Din momentul acesta eu nu mai sunt persoană publică, lăsați-mă, pe mine și pe familia mea, să stau liniștit! Bă, fraților, nu am consumat droguri, în afară de faptul că am fumat și că beau o baterie de vin, atât! În rest, să demonstreze cineva ceva. Ce au făcut ei, sănătate, să se spele cu ei pe cap. Eu, din momentul ăsta, de astăzi, sunt o persoană privată. Răspunsul este NU”, a comentat Emil Moț, încheind convorbirea.