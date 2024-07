Premieră după Alegerile locale 2024. Primarul învins în alegeri a demisionat, șefi noi în Primăria Slatina VIDEO

Premieră după Alegerile Locale 2024. De marți, 16 iulie 2024, Primăria Slatina are doi noi viceprimari, dintre care unul cu atribuții de primar. Se întâmplă după demisia primarului care a pierdut alegerile. Câștigătorul alegerilor, pe de altă parte, mai are de așteptat trei luni.

Deși nu poate conduce încă Primăria Slatina, primarul ales Mario De Mezzo a preluat, de marți, 16 iulie 2024, conducerea administrației locale prin intermediul a doi viceprimari din PNL, aleși de actualul consiliu local. Preluarea conducerii de către PNL, cu peste trei luni mai devreme, se întâmplă după ce primarul învins în alegeri, Emil Moț (PSD), a anunțat în cursul săptămânii trecute că demisionează pentru a-i lăsa pe câștigători să-și pună în practică programul electoral. Moț a mai făcut referire, în mesajul postat pe contul de Facebook al Primăriei Slatina, la presiunile pe care le-ar fi exercitat PNL asupra conducerii PSD și a negat că ar fi vreo legătură cu apariția numelui său în scandalul legat de un dosar național de trafic de droguri.

Cine sunt noii viceprimari

Noii viceprimari sunt liberalii Laura Giura și Viorel Rogojinaru, aceștia fiind aleși cu majoritate de voturi de către actualul consiliu local în care PNL mai are doar trei consilieri. Reprezentanții PSD, care au avut până săptămâna trecută atât postrul de primar, cât și cele două posturi de viceprimar, au anunțat în ședința de marți că nu au propuneri pentru cele două funcții vacante, lăsându-i pe liberali să facă propunerile și, mai mult, votându-le.

Ședința a decurs liniștit, spre deosebire de campania electorală în care echipele celor două principale partide care s-au bătut pentru Primăria Slatina s-au înfruntat în repetate rânduri. Schimburi acide de replici au avut doar primarul ales Mario De Mezzo și fostul administrator public al Slatinei, Cristian Cismaru, discuțiile purtându-se pe tema finanțării Clubului Sportiv Municipal Slatina (vezi video).

Laura Giura, cea care va prelua atribuțiile primarului, a anunțat că a acceptat propunerea în funcție pentru a asigura o trecere „lină” către următoarea echipă de conducere care urmează să fie învestită în octombrie.

„Cetățenilor municipiului Slatina le transmit că lucrurile se vor desfășura cu bună-credință, în interesul dânșilor, în spiritul unei administrații moderne, transparente și pentru a asigura o tranziție lină, așa cum ne-o dorim cu toții”, a spus Giura.

Laura Giura este consilier local din 2020 și ocupă postul de consilier normare și salarizare în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt. Este, pe de altă parte, a doua femeie care ocupă postul de viceprimar cu atribuții de primar după 1990. Mihaela Stana a preluat atribuțiile de primar în 2015, după ce primarul de atunci, Minel Prina, a fost plasat în arest la domiciliu.

Partidul Național Liberal Olt mai are în consiliul local doar trei consilieri, deși la alegerile din 2020 a câștigat șapte mandate. Patru consilieri au trecut însă înainte de Alegerile Locale 2024 la PSD. În viitorul consiliu, deși candidatul PNL pentru postul de primar, Mario De Mezzo, a câștigat alegerile cu un avans de aproape 3.000 voturi, PNL are doar nouă consilieri, PSD are 11, iar AUR - doi.