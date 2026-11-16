 O femeie de 90 de ani din Olt a murit după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări. De la ce ar fi izbucnit incendiul | adevarul.ro
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O femeie de 90 de ani din Olt a murit după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări. De la ce ar fi izbucnit incendiul

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O femeie în vârstă de 90 de ani a murit într-un incendiu care i-a cuprins locuința, luni, 16 noiembrie, în comuna Leleasca, județul Olt. Cauza probabilă a incendiului a fost un coș de fum defect sau neizolat corespunzător.

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Foto: ISU Olt

„Echipaje din cadrul Punctului de lucru Dobroteasa și Stației Scornicești, cu două autospeciale de stingere, au intervenit în comuna Leleasca pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie, proprietara fiind surprinsă în interiorul locuinței.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Olt. La sosirea primelor echipaje, locuința ardea generalizat”, transmite ISU Olt.

Proprietara locuinței, o femeie de 90 de ani, a fost găsită moartă în interiorul casei, cu arsuri pe întreaga suprafață a corpului.

În urma incendiului au ars locuința, cu o suprafață de aproximativ 180 de metri pătrați și circa 40 de metri pătrați din acoperișul unei anexe gospodărești.

Cauza probabilă a incendiului a fost coșul de fum defect sau neizolat corespunzător.

Pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente tragice, autoritățile au transmis o serie de recomandări:

  • Verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
  • Coșurile de fum trebuie curățate periodic pentru îndepărtarea depunerilor de funingine, care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare.
  • Coșurile de fum trebuie izolate termic față de elementele combustibile ale planșeului sau acoperișului.

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