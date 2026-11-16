O femeie de 90 de ani din Olt a murit după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări. De la ce ar fi izbucnit incendiul
O femeie în vârstă de 90 de ani a murit într-un incendiu care i-a cuprins locuința, luni, 16 noiembrie, în comuna Leleasca, județul Olt. Cauza probabilă a incendiului a fost un coș de fum defect sau neizolat corespunzător.
„Echipaje din cadrul Punctului de lucru Dobroteasa și Stației Scornicești, cu două autospeciale de stingere, au intervenit în comuna Leleasca pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie, proprietara fiind surprinsă în interiorul locuinței.
La fața locului s-a deplasat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Olt. La sosirea primelor echipaje, locuința ardea generalizat”, transmite ISU Olt.
Proprietara locuinței, o femeie de 90 de ani, a fost găsită moartă în interiorul casei, cu arsuri pe întreaga suprafață a corpului.
În urma incendiului au ars locuința, cu o suprafață de aproximativ 180 de metri pătrați și circa 40 de metri pătrați din acoperișul unei anexe gospodărești.
Cauza probabilă a incendiului a fost coșul de fum defect sau neizolat corespunzător.
Pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente tragice, autoritățile au transmis o serie de recomandări:
- Verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
- Coșurile de fum trebuie curățate periodic pentru îndepărtarea depunerilor de funingine, care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare.
- Coșurile de fum trebuie izolate termic față de elementele combustibile ale planșeului sau acoperișului.