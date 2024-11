O femeie a murit în fața spitalului din municipiul Slatina, județul Olt, după ce a stat câteva ore în UPU. Medicii îi spuseseră că are o colică abdominală și i-au recomandat externarea. La plecare, femeii i s-a făcut rău chiar în fața spitalului, doctorii nemaiputând să o salveze. Se pare că femeia făcuse atac de cord și nimeni nu a reușit să își dea seama.

Evenimentul nefericit s-a petrecut cu două săptămâni în urmă, pe 17 octombrie 2024. Ioana Moise (70 ani), din Radomirești, județul Olt, a fost adusă cu salvarea la spitalul din Slatina, familia solicitând ajutorul după ce femeia s-a simțit foarte rău. Cu două săptămâni înainte de deces femeia fusese de asemenea adusă la spitalul din Slatina.

„Acuza dureri în piept, de sub sân, pe sub coaste, în abdomen. Dureri groaznice, nu putea să respire, stări de rău, de leșin. Au dus-o la spital, au ținut-o vreo patru ore la consultații. Nouă, aparținătorilor, nu ne dau voie să intrăm, decât poate puțin, după care ne scot afară. Atunci am intrat puțin cu ea, am văzut că i-a făcut un EKG, i-a recoltat probe și mai mult nu cred. După care ne-a dat drumul acasă, a zis că n-are nimic, nu-i de internat, n-are nimic grav. Ea avea deja un bilet de trimitere, pentru că îi ieșiseră ceva analize care indicau o problemă la rinichi. Și aveam și programare făcută, pentru problema de rinichi, pentru lunea după decesul ei”, a povestit Marinela Roșu, una dintre fiicele pacientei, pentru „Adevărul”.

Cu ajutorul calmantelor, durerile au încetat, spune fiica. La două săptămâni, pe 17 octombrie, i s-a făcut din nou rău. „Era rău cu leșin. Soțul meu a chemat salvarea. Până a venit salvarea, la al doilea apel, am ținut-o trează. Îi țineam capul în mâini, o țineam rezemată, o puneam să tușească, stări de rău, de leșin, de inconștientă chiar”, a continuat fiica pacientei relatarea.

În urma unei primei evaluări, asistenta de pe ambulnță le-a transmis aparținătorilor că nu ar fi motive serioase de îngrijorare, dar că este agitată. S-a decis, cu toate acestea, transportul la spital.

„Mi-a spus că mama nu are nimic grav”

„Au luat-o cu salvarea, eu am ajuns cu sora mea cu mașina, ceva mai târziu, la vreo jumătate de oră, să zic. Am găsit-o tot în sala de așteptare, în triaj, într-un cărucior, se văita, de-abia respira și n-o băga nimeni în seamă. Am mai stat și noi cu ea încă o jumătate de oră, în triaj, până când a preluat-o o asistentă”, a adăugat Marinela Roșu.

Pacienta avea în continuare dureri. A fost preluată din Triaj, iar membrilor familiei li s-a transmis să aștepte, că vor fi anunțați. După patru ore, o asistentă a venit să cheme aparținătorii să stea de vorbă cu medicul.

„Mi-a spus că mama nu are nimic grav, că nu i-a ieșit nimic, decât a consultat-o de la Gastrologie și are enterocolită. I-a prescris un tratament și mi-a spus să iau tratamentul și să-l facem acasă. Și eu atunci am întrebat: dar nu i-ați dat nimic? Și asistenta cred că a înțeles că am zis dacă i-a dat ceva de gastro și mi-a spus că nu au medicamente acolo, trebuie să le cumpărăm. <Am înțeles, doamnă, că trebuie să cumpăr tratamentul, dar de durere nu i-ați dat nimic?>. Și mi-a spus: <Nu, că doamna nu s-a văitat>”, a povestit în continuare fiica.

În acest context s-a hotărât să i se administreze pacientei un algocalmin perfuzabil, familia fiind din nou invitată să aștepte în sala de așteptare.

Așa au trecut alte două ore. Între timp Marinela Roșu a plecat să cumpere medicamentele și să aducă mașina personală cât mai aproape de spital, pentru că urma ca pacienta să fie dusă acasă.

„După două ore, a intrat sora mea acolo, a găsit-o singură, pe marginea patului, cu branula în mână și-a zis - bine c-ai venit, mamă, că se terminase de mult timp! -. I-a scos asistenta branula, ne-a spus - la revedere, sănătate, să-i faceți probe copro - și asta a fost. A luat-o sora mea, a ieșit cu ea pe poarta spitalului și trebuia să traverseze strada. Au traversat, au mai mers 10 metri unde trebuia să mă aștepte pe mine. Și acolo mama a zis - eu nu pot să stau în picioare, stau puțin jos. S-a lăsat pe vine, și ea și sora mea, și atunci a căzut. Sora mea a început să țipe, s-au strâns oameni, au traversat cei de la spital, au început să o resusciteze...”, a relatat fiica ultimele momente din viața mamei sale.

„În disperarea aia eu am sunat la poliție, au zis că nu-i de competența lor”

Pacienta a fost transportată la spital, unde s-au continuat manevrele de resuscitare. Puțin după ora 23,00 s-a declarat însă decesul. Fiica Ioanei Moise spune că este convinsă că în cele peste șase ore mamei sale nu i s-au făcut investigații amănunțite care ar fi putut să-i conducă pe medici la un diagnostic corect.

Disperată, fiica spune că a sunat la poliție după ce a aflat că mama nu mai poate fi salvată.

„În disperarea aia eu am sunat și la poliție, au zis că nu-i de competența lor, după care pentru că am țipat pe holuri, nu mai știu, au chemat ei, spitalul, poliția A venit poliția, au făcut investigații, ne-au luat declarații, atunci, seara, declarații semnate de mine și de sora mea. A venit și cineva de la criminalistică. Eu a doua zi am mers la parchet și am depus personal plângere la prim-procuror. Când am depus, doamna procuror mi-a zis că știe de caz. Bineînțeles că în seara respectivă a venit și doamna manager să ne prezinte condoleanțe, și medicul gastroenterolog, pe care l-am întrebat dacă se poate muri din enterocolită, că noi cu diagnosticul ăsta am plecat, că-i sănătoasă, are doar o durere de burtă”, a completat fiica.

În urma autopsiei s-a stabilit că pacienta a murit din cauza stopului cardio-respitrator, diagnosticul secundar fiind infarct miocardic.

Fiica pacientei spune că a contactat un avocat și că vrea în primul rând să obțină înregistrările video din spital, pentru a se convinge ce investigații i s-au făcut mamei sale. Mai mult, Marinela Roșu spune că se încearcă acum să se acrediteze ideea că mama sa ar fi plecat din spital fără acordul medicilor.

„Dar ce acord îmi trebuia? Că nici la prima prezentare nu mi-a dat vreun acord de ieșire, să semnez undeva. Mi-a spus pur și simplu, cum a scris și acum pe hârtie, că nu este urgență și mi-a dat rețetă”, a mai spus. nedumerită, fiica.

Demersul pe care l-a început, pentru tragerea la răspundere a eventualelor persoane vinovate, îi este necesar, a mai spus Marinela Roșu, pentru a-și găsi liniștea și, dacă se poate, pentru ca astfel de evenimente nefericite să nu se mai întâmple.

„La momentul ăsta sper să se facă dreptate, câtuși de puțin. Eu am mers la spital cu toată încrederea că i se fac și ei investigații și îi dă un tratament, îi alină durerea, îi face ceva, nu că merg și mă trimite acasă, să moară peste stradă. Nu pot să trec peste asta. Nu pot să asimilez, nu pot să concep. Sper să plătească doctora care a fost în seara aceea. (...) Azi a fost mama mea, mâine poate fi mama oricui, sora oricui, copilul oricui. De ce nu sunt umani, de ce n-au suflet în ei?!”, a mai spus fiica.

„În funcție de rezultatul cercetărilor vom lua măsurile care se impun”

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Slatina precizează, prin intermediul unui comunicat, că pacientei i s-au efectuat investigațiile obligatorii la admisia în serviciul de Primire Urgențe, „investigații specifice conform acuzelor”, precum și un consult de specialitate gastroenterologie. Pacienta a ajuns la spital în jurul orei 16,00, spun reprezentanții unității sanitare, și ar fi părăsit UPU, „fără aviz medical”, în jurul orei 21,45, fiind adusă în stop cardio-respirator în jurul orei 22,00. Spitalul a anunțat organele de cercetare competente și a demarat de asemenea prorpia anchetă.

Redăm mai jos, integral, comunicatul SJU Slatina:

„Cu privire la evenimentul petrecut la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina în data de 17.10.2024, vă aducem la cunoștință următoarele:

În data de 17.10.2024, în jurul orei 16.00, s-a prezentat la serviciul de primire urgențe al Spitalului Județean de Urgență Slatina o pacientă în varsta de 70 de ani, acuzând simptomatologie digestivă.

S-au efectuat investigațiile obligatorii la admisia în serviciul de primire urgențe, investigații specifice conform acuzelor, precum și consult de specialitate gastroenterologie.

Deoarece se menținea simptomatologia pacientei, aceasta a fost reevaluată de către medicul urgentist, care a decis administrare de tratament specific simptomatologiei.

Din declarațiile personalului medical, pacienta a părăsit Unitatea de Primire Urgențe fără aviz medical, în jurul orei 21.45.

Pacienta revine în serviciul de primire urgențe, fiind adusă în stop cardio-respirator de către Serviciul de Ambulanță Județean, în jurul orei 22.00.

S-au efectuat manevrele de resuscitare conform protocoalelor, însă, din nefericire, pacienta nu a răspuns la acestea, fiind declarat decesul.

Facem precizarea că au fost sesizate deîndată organele de cercetare penală și Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt, pentru efectuarea cercetarilor care se impun, conform competențelor.

Unitatea sanitară a pus la dispoziția organelor abilitate toate documentele și informațiile solicitate.

La nivelul instituției se efectuează cercetare internă, în vederea stabilirii împrejurărilor și cauzelor care au dus la producerea evenimentului, precum și dacă au fost respectate de către personalul medical implicat toate procedurile și normele legale privind acordarea asistenței medicale de urgență.

În funcție de rezultatele cercetărilor, vom lua măsurile care se impun”.