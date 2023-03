Cum justifică șoferul aflat sub influența drogurilor, care a ucis o femeie la Slatina, producerea accidentului. A fost arestat pentru 30 zile

Șoferul care a produs un accident mortal la ieșire din municipiul Slatina, intrând cu mașina pe contrasens, le-a spus anchetatorilor din ce motiv a pierdut controlul asupra direcției de mers. Nu consumul de droguri, susține șoferul, ar fi motivul.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș, care are în instrumentare cazul (având în vedere faptul că accidentul s-a produs la ieșirea de pe podul Olt, către Craiova, pe un segment de drum aflat pe raza localității Slătioara), a făcut, joi, 2 martie 2023, mai multe precizări cu privire la acest caz. Șoferul care a produs accidentul mortal avea dreptul de a conduce suspendat la data accidentului, astfel că la infracțiunile de „ucidere din culpă” și „conducerea unui sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” se adaugă și cea de „conducerea unui vehicul de către o persoană care are acest drept suspendat”.

„A declarat că s-a aplecat pentru a ridica telefonul mobil”

Marian Gheorghe, tânărul de 29 ani care se afla la volanul unui BMW, a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând pe contrasens și lovind o Dacia Solenza condusă de un bărbat în vârstă de 74 ani. Deși rezultatul testării cu apartul drug-test a indicat prezența a două substanțe psihoactive, șoferul a oferit o altă explicație pentru faptul că a pierdut controlul asupra direcției de mers.

„Prin ordonanţa din data de 02.03.2023, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balş a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unui inculpat, cercetat în stare de reţinere sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

ucidere din culpă , prev. de art. 192 alin. (1) şi (2) din C.pen.;

conducerea unui vehicul de către o persoană care are acest drept suspendat , prev. de art. 335 alin. (2) din C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) rap. la art. 43 alin. (5) din C.pen.;

conducerea unui sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. (2) din C.pen. , cu aplicarea art. 41 alin. (1) rap. la art. 43 alin. (5) din C.pen.

Totul cu aplicarea art. 38 alin. (2) din C.pen.

În fapt, din mijloacele de probă administrate până în acest moment, rezultă că în seara zilei de 27.02.2023, în timp ce inculpatul se deplasa la volanul unui autoturism pe DN 65, din direcţia municipiul Slatina către comuna Găneasa, la km. 48+400, în extravilanul com. Slătioara, județul Olt, pe fondul desfăşurării altor activităţi în timpul conducerii autoturismului (acesta a declarat că s-a aplecat pentru a ridica telefonul mobil, pierzând astfel controlul direcţiei de mers), a pătruns pe sensul opus de mers, peste marcajul longitudinal continuu, unde a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, care circula din sens opus, accident în urma căruia a rezultat decesul unei persoane de sex feminin, pasager în celălalt autoturism.

În urma testării efectuate de către organele de poliţie, a fost relevată prezenţa în organismul inculpatului a două substanţe interzise, în acest sens dispunându-se prelevarea de mostre biologice de la inculpat şi întocmirea unui buletin de analiză toxicologică de către Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti.

De asemenea, în urma verificării în bazele de date specifice, a reieşit că în data producerii accidentului rutier inculpatul figura cu dreptul de a conduce autovehicule suspendat”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș. Șoferul a fost prins încălcând normele rutiere în luna mai a anului trecut, când polițiștii i-au și reținut permisul. Tânărul a contestat, însă, măsura, redobândindu-și permisul pe perioada soluționării contestației. Deși în luna noiembrie 2022 a pierdut în instanță, șoferul nu s-a mai prezentat să predea permisul polițiștilor în termenul legal, continuând să urce la volan deși nu mai avea acest drept de aproximativ două luni.

Șoferul a fost prezentat astăzi în fața judecătorului de drepturi și libertăți, care a admis propunerea procurorului privind arestarea preventivă pentru 30 zile.

În urma accidentului, o femeie în vârstă de 73 ani, soția șoferului autoturismului lovit de tânărul cu BMW, și-a pierdut viața la spital. Un echipaj de descarcerare a reușit să o scoată pe femeie din mașină, însă victima nu a rezistat rănilor grave suferite. Șoferul în vârstă de 74 ani se află și acesta în stare gravă, în secția Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Slatina, conform surselor „Adevărul” starea acestuia nepermițând transportul la un alt spital.