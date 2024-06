Cum de rămân oltenii fără apă la robinet. Primar: „Dacă le-am aduce Oltul și tot nu le-ajunge”. Amănuntul care explică tot

Din ce în ce mai multe primării din județul care se confruntă de săptămâni bune cu temperaturi foarte mari fac apeluri disperate pe Facebook pentru ca oamenii să consume apă rațional. Cum s-a ajuns la consumuri uriașe și la doar câteva ore pe zi cu apă la robinet.

Canicula face ravagii în sudul țării. Câmpurile arată ca după pârjol, fermierii se plâng că seceta le mușcă din profit, iar apa a devenit aproape un lux. Din ce în ce mai multe primării din județul Olt au ajuns să facă apel pe rețelele sociale să se consume apă rațional, pentru că nu mai pot furniza nici să-ți astâmperi setea. În același timp, nici cetățenii, de-abia obișnuiți în anumite localități cu apa la robinet, nu privesc cu ochi buni scurtarea programului de furnizare a apei sau, și mai grav, sistarea alimentării fără ca cineva să le spună dacă și când se reia furnizarea.

„Vă bateți joc de noi. De-abia am pornit mașina de spălat, că s-a întrerupt apa. Vii seara de la muncă frânt de oboseală și nu ai cum să-ți faci un duș”, se plâng cetățenii din comunele în care apa nu mai poate curge în orice moment al zilei la robinete pentru că bazinele se golesc rapid în urma consumului mare, iar pompele de alimentare nu fac față.

„Când a plouat, patru zile nu a fost nicio problemă”

Comuna Șopârlița este una dintre cele în care primarul a impus program de furnizare. Pentru că nici cu program situația nu era cu mult diferită, de joi, 27 iunie, se schimbă intervalul orar în care se furnizează apa. Astfel, apa va fi furnizată între orele 11,00 – 14,00, după care furnizarea se reia între 20,00 și 22,00.

„Această ajustare a programului este necesară din cauza consumului ridicat de apă înregistrat dimineața, în principal pentru udatul grădinilor și spațiilor verzi. În aceste condiții, spre sfârșitul zilei devine dificil să asigurăm un debit suficient de apă pentru igiena personală și pentru nevoile casnice ale fiecăruia dintre noi.

Scopul nostru este să asigurăm o distribuție echitabilă și eficientă a resurselor de apă, astfel încât toți locuitorii să beneficieze de apă potabilă în momentele critice ale zilei. Prin urmare, vă rugăm să folosiți apa cu responsabilitate și să respectați noile intervale de furnizare.

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru colaborare în această privință!”, se menționează în anunțul postat pe pagina de Facebook a primăriei.

Primărița Marijana Trepăduș spune că nu este primul apel pe care-l face, însă oamenii nu au fost receptivi. Nu sistemul de alimentare cu apă are o problemă, deși seceta afectează și nivelul apei în puțuri, ci ea derivă din comportamentul concetățenilor săi.

„Când a plouat, patru zile nu a fost nicio problemă. A cincea zi, când a început nebunia, apa a fost restricționată. Ce înseamnă asta?! Dacă le-am aduce Oltul și tot nu le-ajunge. (...) De mâine schimb programul, să le dau la femei apă să spele. Noi avem 270 de apometre montate. Vă dați seama, la prima oră, când se dă drumul, de unde presiune la apă, dacă toată lumea o înmagazinează, o pune: bidoane, bidonașe, găleți, găletușe... Mașina de spălat de unde să mai aibă să tragă?!”, se-ntreabă edilul.

„Acest proiect nu are recepție făcută”

Marijana Trepăduș a câștigat în 9 iunie2024 al doilea mandat. Speră, spune primărița, să reușească în curând să recepționeze lucrarea de alimentare cu apă realizată în mandatul predecesorului său și să poată taxa, în sfârșit, consumul, pentru că astăzi nimeni nu plătește niciun leu, indiferent cât consumă.

„Așa am preluat de la fostul. Acest proiect nu are recepție făcută. Am fost și pe la CAO (n. red. - Compania de Apă Olt, operatorul regional care furnizează apă în toate orașele județului Olt și în câteva localități rurale) să-l ia, nu au putut. Am făcut o societate, un SRL, pe lângă primărie, să vedem ce putem face”, a declarat primărița, pentru „Adevărul”.

Consătenii săi care vor apă la robinete au intuit însă de mult tip soluția.

„Apa trebuie taxată, ca în orice alt loc civilizat. În momentul în care apa costă, nu o să mai ude gazon, grădini și așa mai departe. Dintre cei racordați, majoritatea sunt de acord să plătească pentru consum. Atâta timp cât apa de la rețea e gratis, vor fi mereu probleme în comună. Sau, eventual, băgați mai mult clor în apă, ca să le omoare cultura. Cu siguranță data viitoare nu mai folosesc apa din rețea pentru gradini, vii sau porumb”, scrie un cetățean pe Facebook.

Furia celor care au nevoie de apă și nu au alte soluții este cu atât mai mare cu cât, o spune chiar edilul, mulți dintre săteni au și fântâni pe care ar putea să le folosească pentru a-și uda culturile, însă „curentul costă”. Și primăria are consum considerabil de energie electrică pentru a furniza apa, însă îl suportă din buget.

„Noi suntem în probe tehnologice, încă n-am făcut recepția”

Situația se repetă și la Brâncoveni, o comună nu departe de Șopârlița. S-a stabilit și aici program de furnizare, însă sătenii sunt mai norocoși, vor putea să-și ude în continuare grădinile, pentru că apa este furnizată între 8,00 – 12,00, respectiv 18,00 – 22,00. Nici aici nu se plătește nimic, deși primele poze cu apă la rețea postate pe contul primăriei au deja o vechime de patru ani.

„Se consumă foarte-foarte mult, irigă consătenii noștri, dar nu s-au plâns până acum. Avem program dimineața și seara. Noi suntem în probe tehnologice, încă n-am făcut recepția. Am zis să-i ajutăm”, spune primarul Ion Cheroiu. Și branșamentele, peste 1.200, au fost făcute tot gratuit pentru săteni. Consumul este și aici mare, un bazin de 500 metri cubi se golește în 7-8 ore. În comună sunt două bazine, care alimentează patru sate. În două dintre sate asigurarea apei ar fi cu adevărat o problemă în lipsa rețelei, pentru că fântânile seacă în verile secetoase.

Acum, dilema edilului este dacă să predea sistemul de alimentare cu apă, la cheie, către Compania de Apă Olt, așa cum deja ar fi existat discuții, sau să-l exploateze primăria. Ca și alți primari, este în cumpănă pentru că investiția a fost considerabilă, totul este pus la punct, au fost instalate inclusiv două stații de osmoză și calitatea apei este bună, apometrele sunt de generație nouă, se pot citi „din birou”, așa că nu ar fi cine știe ce probleme de exploatare.

Pe deasupra, predarea la CAO ar însemna ca apa să fie furnizată către cetățeni la tariful unic practicat de CAO în județ, adică la peste 10 lei/m.c. pentru apa potabilă, un preț deosebit de mare, crede primarul. O decizie finală, cel mai probabil, nu va fi luată în acest an, an electoral, în care mai urmează două rânduri de alegeri.

„Furnizăm apă non-stop, omul consumă cât crede că poate să plătească”

În nordul județului Olt, la Spineni, o localitate în care oamenii nu au posibilitatea să-și sape fântâni, pentru că apa este la adâncimi mari, curge apă la robinet, de la rețeaua comunei, 24 ore din 24. Sistemul de alimentare cu apă a fost modernizat, acum este în curs o extindere cu alți 9 km, iar oamenii plătesc pentru fiecare metru cub de apă consumat. Tariful este 3 lei/m.c. pentru apa potabilă (nu există și canalizare), iar prețul este suficient de mare pentru a stăvili elanul sătenilor de a folosi irațional apa.

„N-am probleme cu încasările. Furnizăm apă non-stop, omul consumă cât crede că poate să plătească. Avem două pompe, fac față, nu-mi fac probleme. Pe gospodărie, depinde, sunt bătrâni care consumă 100 litri, dar acum toată lumea și-a cam făcut și solarii, consumă cam 500 litri pe zi, media la o familie. Mai au o vacă, mai au un porc, niște păsări, baie, mașină de spălat, mai fac și cu picătura la solar...”, explică primarul Dan Șărpău cum se descurcă oamenii din Spineni pe timpul verii secetoase, fără să fie nevoie de impunerea unui program de livrare.