„Capitala iilor“ organizează un eveniment special. De ce este localitatea Cezieni unicat în România

O sărbătoare cu totul aparte are loc, în fiecare an, în preajma Sânzienelor, la Cezieni, în județul Olt. Ia atât de apreciată astăzi în România și peste hotare are sărbătoarea ei în localitatea din vecinătatea Caracalului. Iar această sărbătoare a ajuns duminică 30 iunie 2024 la a 40-a ediție în localitatea supranumită ”Capitala Iilor”.

Cezieni este unica localitate din România în care aproape în fiecare familie femeile încă mai cos ii. O sărbătoare cu o istorie zbuciumată a ţinut în viaţă meşteşugul, iar an de an satul îşi cheamă fiii şi fiicele acasă să poarte cu mândrie, în văzul tuturor, cămăşile romanaţene.

Parte din documentarea pentru acceptarea iei cu altiţă în patrimoniul mondial UNESCO s-a făcut la Cezieni, o localitate din vecinătatea municipiului Caracal, judeţul Olt, vechiul judeţ Romanaţi.

Comuna este unică în România prin faptul că în aproape fiecare casă încă se mai cos cămăşi tradiţionale. Chiar şi acolo unde femeile casei nu sunt suficient de pricepute încât să croiască, să coasă şi să încheie o ie de la cap la coadă ajunge un astfel de obiect vestimentar nou. Femeile, de la bunici la nepoate, cos în primul rând pentru a spori zestrea de ii a familiei, însă această artă a devenit și o sursă importantă de venit. Vin comenzi din toată țara, iar o dată pe an, de „Sărbătoarea Iei”, rezultatul muncii femeilor este evaluat de către un juriu specializat, cele mai frumoase ii fiind premiate.

Cu adevărat special la Cezieni este și obiceiul ca cele mai prețioase obiecte vestimentare din lada de zestre să fie expuse în această zi pe porți și pe garduri. Astfel se vede dacă zestrea s-a mai împuținat, sau, din contră, a sporit. Odată cu sărbătoarea a crescut și valoarea de piață a pieselor vechi, moștenite de-a lungul generațiilor, iar proprietarii doar foarte rar se mai despart de aceste obiecte, și pentru sume considerabile.

La a 40-a ediție a „Sărbătorii Iilor” și lista invitaților pentru spectacolul care încheie manifestările este mai bogată, duminică, 30 iunie 2024 urmând să urce pe scenă: Olguța Berbec și Remus Novac, Valentin Sanfira, Emilia Ghinescu, Cătălin Pandurescu, Lavinia Bârsoghe și Minel Voicu, acompaniamentul muzical fiind asigurat de orchestra Ansamblului Folcloric „Doina Oltului”, sub bagheta dirijorului Cristian Dumitru.