Brazii de Crăciun sunt apreciați, dar nu se cumpără. „Trece lumea ca la muzeu. Poate va fi mai bine săptămâna viitoare”

Ofertă bogată de brazi și ornamente pentru Crăciun în piețe. Clienții vin, se uită, întreabă, își bucură ochii, dar nu se grăbesc să cumpere. „Trece lumea ca la muzeu. Poate o fi mai bine săptămâna viitoare. Ieri și alaltăieri nici taxa nu am scos-o”, se plâng comercianții.

Sunt mai puțin de două săptămâni până la Crăciun, iar piața a „înghețat” de tot, se plâng comercianții. Clienții studiază îndelung ofertele și cumpără strict ce le trebuie, drămuindu-și finanțele.

În cea mai mare piață din Slatina, Piața Zahana, și în acest an oferta de brazi naturali este bogată. Sunt arătoși, au dimensiuni variate, dar tot nu se cumpără.

„Încă nu și-a dat drumul vânzarea. E natural, e de-al nostru, nu e importat, dar... E și la un milion (n. red. - 100 lei), la 80, la 70, depinde cât e de mare. Brazii nu sunt ai mei, e o doamnă aici, mai negociază”, dă detalii un alt comerciant care vinde aranjamente din crenguțe de brad.

Te-ai aștepta ca cine nu-și permite să cumpere un brad natural să se îndrepte către un astfel de aranjament, pentru că oamenii vor să simtă mirosul de cetină. „Așa e, oamenii vor, ne și spun asta, doar că nici coronițe nu cumpără, să știți. Avem răbdare, poate se schimbă lucrurile săptămâna viitoare, altfel... Ce am vândut ieri și alaltăieri nu mi-a ajuns să plătesc taxa. E 70 de lei pe zi aici, dar dacă nu vinzi?!”, spune comerciantul.

Are mai mult de două ore de când se află la stand și n-a vândut încă nimic. Vremea nu e prea prietenoasă, e frig, iar asta, caută comerciantul o explicație, îi ține și pe clienți în casă.

„Ceva trebuie să facem. Am pensie 1.500 lei, cheltuielile casei sunt 2.000”

O parte din obiectele expuse le are de anul trecut. Pentru că nu i-au rămas foarte multe, a mai făcut și altele, „doar nu puteam să vin cu nimic aici”. Și oamenii le admiră și promit să mai treacă și în zilele următoare. Comerciantul mărturisește că face asta de nevoie, pentru că are o pensie, după 22 ani lucrați în țară, de doar 1.500 lei, „iar cheltuielile casei sunt 2.000 lei”. A lucrat și în Spania, însă de acolo nu încasează încă pensie. Speră să fie mai bine după ce va îndeplini și în Spania condițiile, anul viitor. Oricum, spune, marele regret este că s-a întors în țară. Ia în calcul să-și vândă casa și să se întoarcă în Spania, oricum are jumătate de familie aici și jumătate în străinătate.

Au revenit în România, soț și soție, în pandemie, speriați de ideea că ar putea fi răpuși de boală printre străini, însă de când s-au întors nu-și găsesc locul. Multe nu sunt cum trebuie, dar parcă cel mai mult simte diferența în sistemul de sănătate „Sistemul de sănătate e la pământ, pentru asta nu se întorc românii. Eu m-am operat acolo, m-au plătit un an de zile, mi-au plătit inclusiv benzina, pentru că mergeam în oraș pentru recuperare, și aici trebuie să te rogi, să... Vorbesc acolo de te vindecă cu vorba, chiar dacă nu-ți fac. Felul cum te tratează, că te tratează de la egal la egal, indiferent ce ai lucra... Sunt crescuți altfel. Și te respectă, nu te înjosesc. Păi, la noi, inclusiv când mergi la un magazin, toată lumea se răstește, îți vorbește urât”, extindem discuția dincolo de problema lipseii de clienți.

Vorbim mai mult de 20 de minute, iar în tot acest timp nimeni nu vine să-ntrebe măcar. „Uitați-vă că, de când stăm noi de vorbă, n-a vândut nimeni nimic pe aici. Nici legume, nici... Și tare mi-e teamă că vine și mai rău”, încheiem amar discuția.

Și la standul plasat câțiva metri mai departe, unde se vând tot aranjamente din crenguțe de brad, „bate vântul”. „Ca la muzeu, ce să vinzi”, de-abia răspunde comerciantul. „Am sperat că vor cumpăra pentru cimitir, pentru... Dar e greu de tot. Noi de obicei nu facem asta, producem răsaduri, lubeniță, dar soția a zis să încercăm. E ultimul an, gata!”, spune bărbatul, pătruns de frig.

Comercianții se mai sună între ei, să afle dacă în față, pe alee, se vinde mai bine. Nu, nici acolo, deși trece mult mai multă lume, nu cumpără nimeni aranjamente și coronițe de Crăciun.

„Lumea e săracă. Aici e pentru oamenii de la țară. Oamenii cu bani merg în supermarket, în mall, un om cu bani nu vine aici. Și cu timpul piața va dispărea”, își dă un alt comerciant cu părerea. „Droguri trebuie să vinzi, ca să ai clienți”, mai găsesc oamenii resurse să facă și glume.

Întreb de ce nu au încercat în târgul de Crăciun organizat de primărie în cel mai mare parc al orașului. Deschid, se pare, o cutie a Pandorei. Comercianții sunt foarte nemulțumiți de nivelul taxei acolo și spun că vânzările, din ce știu de la cunoscuți, sunt așa de slabe încât nu se vor acoperi cheltuielile.

„E 5.000 taxa. Și nu au spectacole, nu concerte, nimic. Pentru ce să iasă lumea din casă, doar să cheltuie bani? Nu mai trece nimeni nici pe acolo. Nu vând nici cei cu mâncare și cu vin fiert”, vine răspunsul.

Aranjamente se vând și în piață. Pe aici intră ceva mai mulți clienți, sunt câteva grade în plus. Prețurile, ca și la standurile de afară, sunt de la 10 până la 25 lei, însă marfa nu se împuținează, speranța tuturor comercianților fiind aceea că oamenii se vor orienta și către astfel de obiecte în ultimele zile.