„Să fi elev e greu”. Perle la Evaluarea Națională, la Limba Română: „Pantaloni zdrențuiți cu șoareci și opinci strânse cu notițe”

Examenul la Limba Română din cadrul Evaluării Naționale le-a dat bătăi de cap elevilor de clasa a opta, iar corectorii au avut parte de surprize neașteptate.

Candidații au fost puși în dificultate de regionalismele și arhaismele din romanul „Toate pânzele sus”, iar unele răspunsuri au devenit virale din cauza absurdității lor.

Printre cele mai comentate greșeli se numără: „Ieremia se îmbracă ciudat: pantaloni zdrențuiți cu șoareci și opinci strânse cu notițe și o căciulă de oaie la cap”. În realitate, elevul a încurcat cuvintele „cioareci” și „nojițe” cu „șoareci” și „notițe”.

O altă perla evidențiază confuzii de expresie: „Ieremia a deschis gura până la urechi”, în loc de forma corectă: „A râs cu gura până la urechi.”

Nici de imaginație nu duc lipsă elevii, după cum o demonstrează compunerile despre excursii:

- „Am făcut o excursie în stomacul meu. Am intrat pe gură, unde am văzut o carie nouă. M-am aruncat pe gât și am făcut Pleosc! în stomac. Acolo am găsit un burger făcut pilaf și o înghețată topită, când a început să plouă”, a scris un elev.

- „Am ajuns la Zoo, unde tigrul a mâncat capul unui coleg. Dar noi l-am scos, iar doctorii l-au cusut la loc. Apoi neam jucat în parc.”

- „Reușita unei călători depinde în primul rând de punga cu mâncare. Mama pune cornuri, tata pune bere”

- „Când plecăm la mare, mama pregătește senvișuri și apă, a zis că nu ia pizza că vomit în mașină”

Ortografia rămâne o problemă gravă

Greșelile de ortografie s-au ținut lanț: „Să fi în excursie cu părinții e greu” / „ Să fi elev e foarte greu.” (corect: „Să fii”) „De o dată cerul s-a înorat” (corect: deodată), „Ieremia avea ochi lipiți” (corect: „ochii”) sau lipsa unei virgule esențiale: „Hai să mâncăm bunica!” în loc de „Hai să mâncăm, bunica!”, ceea ce transformă complet sensul propoziției.

„Din cauza mijloacelor de informare unde ei scriu cu minuscule, cuvintele unite și fără semne de ortografie și punctuație, le-au uitat”, a explicat profesoara de limba română Florina Rogalski, relatează Observator.

Candidații au avut de explicat și sensul expresiei „a tăia frunze la câini”. Un elev a scris că „Să tai frunză la câini înseamnă să hrănești câinii. Și ei au nevoie să mănânce legume”.

Aproape 7.000 de absenți și șase tentative de fraudă

Examenul nu a fost lipsit de incidente. Aproape 7.000 de elevi nu s-au prezentat la probă, iar șase au fost prinși încercând să copieze. În Dâmbovița, un elev a intrat în sală cu telefonul mobil, încălcând regulamentul. A fost dat de gol de un mesaj RO-ALERT, iar ulterior a fost eliminat din examen.

Matematica a adus emoții și stres

Miercuri, elevii au susținut proba la Matematică. Pentru mulți, geometria în spațiu a fost o adevărată provocare.

„Trebuia să demonstrăm că două drepte sunt perpendiculare. Era de lucru acolo cu niște teoreme”, a spus un elev.

„La matematică a fost foarte mult de calcul. Am ajuns la rezultat, dar am avut blocaje, probabil și de la stres. Am avut foarte multe emoții, îmi venea să leșin. M-am rugat în fiecare seară: Doamne, te rog, fii cu mine”, a mărturisit Carolina, elevă de clasa a opta.

Oficialii susțin dificultatea echilibrată a subiectelor

Sorin Ion, președintele Comisiei Naționale, a declarat că subiectele au fost bine calibrate: „Au avut suficiente subpuncte prin care putem să diferențiem elevii cu adevărat foarte buni. Fără a fi niște subiecte banale, nici nu ne dorim asta, sunt cât se poate de potrivite pentru a crea o ierarhie cât mai aproape de realitate.”

Scurgere de subiecte la matematică: anchete în desfășurare

Ministerul Educației a fost pus într-o situație delicată după ce subiectele de la matematică au fost publicate online imediat după începerea probei. Făptașul este informaticianul unui liceu din București.

„Sunt două anchete în paralel, au fost anunțate și organele de poliție. Este de neconceput să nu respecți o regulă elementară. De regulă, nimeni nu recunoaște, dar lucrurile acestea sunt dovedibile. Avem monitorizare audio-video, se poate face verificarea informatică a calculatorului”, a transmis Sorin Ion.

Persoana responsabilă riscă sancțiuni severe, de la diminuarea salariului până la concediere.