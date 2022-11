Urmările furtului unei mașini de Poliție în semn de răzbunare. Ce măsuri s-au luat la Sibiu după incident

Scandalurile se țin lanț de Poliția Județeană Sibiu. Ultimele demiteri în cadrul acestei instituții au fost cauzate de sustragerea unei autospeciale de poliție de către un suspect într-un dosar penal.

Povestea cu acești polițiști demiși a început într-o noapte de octombrie, când un șofer de 23 de ani, din Roșia - Sibiu, a fost prins beat la volanul unei mașini neînmatriculate, pe o stradă din municipiul Sibiu.

Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar mai apoi la Poliție pentru declarații. Însă, la ieșirea din sediul Biroului Rutier Sibiu a decis să plece tot cu mașina Poliției, dacă tot fusese plimbat cu ea între instituții. Mai ales că agenții îl lăsaseră fără permis de conducere și îi întocmiseră și dosar penal.

Fără să țină cont că nu are uniformă, a oprit apoi în trafic mai mulți șoferi. Unul dintre ei a sunat la 112 și a reclamat că i s-a părut suspect să fie controlat de o persoană în civil care a coborât dintr-o mașină de poliție, deși „duhnea a băutură”.

Datorită acestei sesizări, polițiștii sibieni au aflat că au fost prădați de una dintre autospeciale, altfel probabil ar fi știut ce s-a întâmplat abia dimineața, la ieșirea din tură.

Mașina a fost găsită câteva ore mai târziu de la comiterea furtului, la aproximativ 15 kilometri depărtare, într-o localitate învecinată, în Veștem, în fața unei săli de jocuri de noroc, unde hoțul se oprise pentru a-și sărbători isprăvile la păcănele.

Astfel, a ajuns sibianul pentru a doua oară, într-o singură noapte, la Poliție. Aventurile sale s-au finalizat cu o reținere, iar mai apoi cu un mandat de arestare preventivă.

Dar răzbunarea sa în cazul „autospeciala poliție furată” a avut și altfel de ecouri. Urmare a isprăvilor din noaptea de 20 / 21 octombrie, doi polițiști sibieni au fost demiși.

Problemele care au zguduit Poliția Județeană Sibiu

Cu o lună înainte, o altă autospecială, aparținând tot agenților de circulație, dar de această dată Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva, a fost prădată. Din interior, s-au sustras o vestă antiglonț, o telecomandă de acționare a rampei cu semnale luminoase și alte bunuri în valoare de 4.700 de lei. Autorul a fost prins după mai bine de o lună și jumătate de căutări, iar bunurile furate au fost recuperate în mare parte în urma unei percheziții domiciliare. Făptașul a fost reținut joi, 10 noiembrie.

Cazul „demiteri poliție” în cadrul IPJ Sibiu nu reprezintă singura problemă cu care s-au confruntat instituția Poliției în ultimii ani. Unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri în Poliție este legat de agenții din cadrul Biroului de Drumuri Naționale și Europene al Serviciului Rutier Sibiu, judecați pentru 191 de infracțiuni de corupție. Dosarul a fost trimis în instanță în vara acestui an, dar în urma acestui caz biroul a rămas doar cu doi angajați, motiv pentru care a fost nevoie să fie relocat personal de la alte structuri.

Zeci de polițiști au cerut și primit mită sub pretextul sponsorizării echipei de fotbal a Poliției Sibiu, potrivit anchetatorilor care i-au filat mai multă vreme și i-au filmat în timp ce primeau bani de la șoferii opriți în trafic și amenințați că vor fi sancționați din diverse motive.

Și șeful Postului de Poliție din Poiana Sibiului a intrat sub lupa procurorilor anticorupție într-un caz de trafic şi complicitate la trafic de influenţă, şantaj şi complicitate la şantaj, obţinerea de foloase incompatibile cu funcţia şi conducere sub influenţa alcoolului, pentru care a fost arestat la domiciliu la începutul acestui an. Mai multe amănunte despre acest caz aflați AICI și AICI.

Pe de altă parte, la finele lunii octombrie, Poliția Sibiu și-a mărit personalul cu 34 de tineri agenți de poliție, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.