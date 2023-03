Tânăra care și-a abandonat bebelușul pe câmp a mai renunțat la un copil. „Voia să-l dea în adopție” VIDEO

Au apărut amănunte tulburătoare în cazul bebelușului de doar cinci săptămâni găsit abandonat într-un șanț de pe marginea unui drum, la ieșirea dintr-un sat din județul Sibiu.

Este vorba despre o fetiță care a fost găsită părăsită pe DN 141A, de niște lucrători din cadrul Primăriei Șeica Mare care se îndreptau spre o lucrare în zonă. Locul unde micuța a fost abandonată se află la marginea satului Boarta, pe un câmp cultivat de săteni cu porumb.

Angajații primăriei au văzut-o pe micuță din camioneta cu care se deplasau. Lângă sugar, care de altfel gros îmbrăcat era pus direct pe pământ, au găsit și un biberon cu lapte (video sus).

Imediat au fost alertate autoritățile care au descoperit că femeia care și-a abandonat nou-născutul are 21 de ani și este din Târnava (Sibiu), o localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri depărtare de locul în care a fost găsit acel bebeluș abandonat și la 40 de kilometri distanță de localitatea în care tânăra născuse și trăia cu noul iubit.

Dusă la audieri, aceasta a susținut că a fost nevoită să recurgă la acest gest pentru că ar fi fost bătută de actualul iubit și a menționat că vrea să renunțe la drepturile sale de mamă.

Ies la iveală și alte informații care ridică mari semne de întrebare cu privire la comportamentul și motivația din spatele gestului sibiencei. Spre exemplu, faptul că aceasta se află deja la al doilea abandon al unui copil, în contextul în care familia ei și-a exprimat intenția de a avea grijă de micuță, după cum reiese chiar din declarația reprezentanților Primăriei Târnava.

Primul copil, un băiețel de un an și jumătate, este crescut de tată și bunicii paterni.

Mai mult, tânăra a mers pe picioare 20 de kilometri până în locul în care și-a părăsit copilul.

Fratele micuței este crescut de bunicii paterni

Primarul din Târnava - Sibiu, Norbert-Jácint Pleiner, a menționat pentru „Adevărul”: „Știu că a mai avut un copil pe care tot așa a vrut să-l abandoneze, dar l-a luat tatăl acestuia. Și despre micuță am înțeles că a vrut s-o dea, de asemenea, în adopție. Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei a fost acum două zile ca să monitorizeze cazul în continuare, dar nu au găsit-o la domiciliu. Stătea aici, cu mama ei. Nu am știut că are un drăguț...”.

Sursa citată a mai explicat: „Tânăra provine dintr-o familie modestă care locuiește într-o zonă vulnerabilă. Nu știu să aibă prea multă pregătire profesională, școală etc.. În condițiile actuale, gestul ei a fost inexplicabil și pentru noi. Cu atât mai mult cu cât și-a exprimat dorința de a da fetița spre adopție. De aceea, colegele de la Asistență Socială s-au dus să verifice starea mamei, a micuței...”

Problema s-ar fi putut rezolva cu o semnătură

Asistenta socială, cu care reporterul „Adevărul” a stat de vorbă, a recunoscut că în ciuda condițiilor modeste, atât tânăra, cât și familia acesteia au condițiile necesare pentru a avea grijă de copil: „Au posibilități, dar ea nu-l vrea, nu vrea să-l crească”.

Primarul a mai declarat că tânăra mamă era monitorizată periodic, dar și că problema s-ar fi putut rezolva de fapt cu o semnătură, și prin urmare nu era nevoie să se recurgă la abandon: „Intervenim de fiecare dată când ni se solicită sprijinul, ori prin Instituția Primarului ori prin alte instituții. În cazul de față, dacă-și exprima acordul scris pentru adopție, noi făceam documentele premergătoare și înștiințam Direcția pentru Protecția Copilului care ar fi intervenit la rândul lor. S-ar fi putut rezolva situația în acest gen, fără alte probleme, dar pentru a se realiza acest lucru aveam nevoie de acordul scris”.

„Familia ei nu a fost niciodată de acord să-și dea copilul spre adopție”

Numai că familia tinerei nu a fost de acord cu adopția micuței. Bunica maternă și unchiul sugarului (fratele mamei) și-au exprimat dorința de a avea chiar ei grijă de bebeluș.

„Familia ei nu a fost niciodată de acord să-și dea copilul spre adopție. Ei m-au sunat și mi-au spus că ar vrea să-l ia ei, dacă ea nu-l vrea; atât mama, cât și fratele...”, au precizat asistenții sociali din Târnava.

A mers 20 de kilometri pe picioare ca să abandoneze copilul

Chiar în ziua precedentă abandonului, Asistența Socială a făcut o vizită la domiciliul părintesc: „Ne-am dus zilele trecute la ei pentru monitorizarea situației, auzisem că tânăra a venit acasă și am vrut să vedem ce face, cum se descurcă. Plecase, dar nu la Șeica Mare, ci la Moardăș, în comuna Mihăileni, unde a și născut. Acolo locuia de fapt cu noul iubit. Din câte am înțeles, a mers pe jos aproximativ 20 de kilometri (distanța dintre Moardăș Mihăileni și Boarta - Șeica Mare, loc în care și-a abandonat copilul - n.red.)”.

Asistenta socială a mai menționat pentru „Adevărul” că tânăra a beneficiat, împreună cu mama sa, în trecut, de un ajutor social. Dar în momentul în care a plecat, mama ei a fost cea care a anunțat autoritățile că aceasta s-a mutat: „A rămas mama singură. Ea a plecat de aproximativ trei luni”.

Iubitul nu este tatăl micuței

Nici reprezentanții Primăriei Târnava nu au dovezi că bărbatul cu care locuia femeia, în Moardăș - Mihăileni, de unde ar fi fost dată afară din casă, era tatăl micuței abandonate, având în vedere că acesta nu apare pe certificatul de naștere al bebelușului.

„Era deja gravidă când s-a mutat la acesta”, amintesc lucrătorii sociali din cadrul Primăriei Târnava.

Despre celălalt copil, la care tânăra a renunțat, aceiași responsabili spun: „Are un băiat de un an și jumătate care a rămas în grija tatălui, după câte am înțeles”.

„Putea să se întâmple o tragedie”

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu au făcut public faptul că vor cere decăderea mamei din drepturile părintești pentru „cea mai gravă formă de neglijență” la care a fost supus copilul – abandonul de familie.

Din fericire, micuța se află acum în afara oricărui pericol. A fost dus la Maternitatea Spitalului Mediaș, spital în care a fost internată și mama sa. Când va fi externată, fetița va ajunge în grija unui asistent maternal.

La nivelul Poliției Sibiu a fost demarată o anchetă penală pentru abandon de familie și rele tratamente aplicate minorului.

„Singura parte bună în toată această poveste dramatică este că a fost găsit la timp copilul. Este rece afară, sunt animale în zonă, putea să se întâmple o tragedie! Am salvat o viață”, a recunoscut și primarul comunei Șeica Mare, Nicolae Șușa.