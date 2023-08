Spectaculoasa pistă de biciclete a Sibiului. Imagini senzaționale pe malurile Cibinului VIDEO

La sfârșitul acestei săptămâni, a fost inaugurată o nouă pistă de biciclete, pe malurile Cibinului în Sibiu. Investiția de aproximativ 11,4 milioane de euro a fost realizată cu fonduri europene.

Pista de ciclism care se întinde pe o lungime de 3,6 km reprezintă „cel mai spectaculos proiect în ceea ce privește mobilitatea cu bicicleta în Sibiu”, potrivit primăriței din Sibiu, Astrid Fodor, care a menționat la inaugurarea de vineri, 4 august, că din valoarea totală a investiției doar 230.000 de euro au reprezentat contribuția reședinței de județ.

Printre elementele inedite ale acestei lucrări se numără asfaltul cu pigment verde, dedicat expres bicicletelor, soluție tehnică importată din Olanda, impresionanta pasarelă circulară, o noutate la nivel național, din punct de vedere al arhitecturii și al materialelor utilizate, precum și plasticul reciclat folosit pentru a înlocui betonul.

Zonele de relaxare de pe traseu sunt dotate cu bănci inovative, unele cu panouri solare și dispozitive wireless de încărcare a telefoanelor, iar rastelele pentru andocarea bicicletelor sunt iluminate cu corpuri eco-eficiente, conectate la sistemul telegestiune. O parte dintre stâlpii de iluminat sunt smart, prevăzuți cu camere video și hotspot-uri pentru WiFi. Imaginile realizate la inaugurare (VEZI GALERIA FOTO și VIDEO) sunt sugestive.

Investiție în mobilitate verde

„Este un proiect ambițios, foarte reușit, de care suntem mândri, fiind o investiție în mobilitatea «verde» (investiție fonduri europene - n.red.), esențială pentru un oraș cu un aer mai curat. Malurile Cibinului, care erau înainte doar o barieră naturală în deplasare, sunt acum o cale de comunicare între mai multe cartiere ale orașului. Reprezintă un argument în plus pentru ca sibienii să folosească bicicleta pentru deplasarea în oraș și să lase mașina acasă. Mai mult, prin punctele de belvedere și piațetele pe care le-am creat de-a lungul pistelor, malurile sunt acum și un loc pentru relaxare în aer liber, atât pentru bicicliști, cât și pentru pietoni”, a mai declarat edilul Sibiului.

Se poate ajunge acum din centrul Sibiului până la Rășinari, pe bicicletă

Noua pistă biciclete Sibiu, cea mai costisitoare dintre cele existente în municipiu, leagă o stradă aflată în zona de sud-vest a Centrului Vechi (Strada Maramureșului) de un cartier din zona de nord-est a orașului care deși mărginaș reprezintă o atracție turistică, mai ales pentru localnici - Cartierul Gușterița, în zona podului centurii ocolitoare.

De asemenea, se conectează și cu alte coridoare pentru biciclete din Sibiu: Ștrand – Parcul Sub Arini și Strada Podului - Zona industrială Est. Cel dintâi traseu leagă Sibiul de o zonă turistică remarcată la nivel mondial- Rășinari, o localitate din Mărginimea Sibiului. Doar că, momentan, are câteva întreruperi, pe care municipalitatea și-a luat angajamentului să le rezolve prin următoarele proiecte ce vor fi depuse pentru finanțare europeană.

Stații de închiriere, rampă electrică și primul pod circular pentru bicicliști din România

Un pod drept și o pasarelă circulară inedită - pod circular Sibiu, prima construcție de acest gen din România - asigură trecerea cicliștilor de pe un mal pe celălalt al Cibinului.

Pentru amenajarea noii piste s-au plantat 430 de arbori, peste 500 de arbuști, 1.500 de plante perene, iar o zonă de 10.000 mp de pe maluri a fost reamenajată cu iarbă și plante de luncă, prin hidroînsămânțare, după cum a mai menționat municipalitatea.

Traseul este prevăzut și cu trei stații Sibiu Bike City, pentru cei care nu dețin bicicletă personală, aceasta putând fi închiriată prin aplicația PBSC, precum și cu o rampă acționată electric pentru urcarea bicicletelor și o rampă mecanică pentru coborârea acestora, pentru facilitarea intrării și ieșirii de pe piste.

Piațete, balcoane, deck-uri și pontoane, bănci și stâlpi de iluminat smart, pe traseu

Pentru petrecerea timpului liber, relaxare și odihnă, atât pentru bicicliști și pietoni, au fost amenajate piațete, deck-uri (ca puncte de odihnă pentru bicicliști), balcoane și pontoane.

Cele șapte panouri de informare amplasate în punctele de acces de pe pistă sunt menite să ofere date cu privire la numărul de bicicliști aflați pe piste , în timp real, dar și alte mesaje de interes.

Plastic reciclat în loc de beton

Proiectul a necesitat adaptare constantă la condițiile din teren, folosindu-se soluții inovative precum plasticul reciclat, în loc de beton pentru zidurile de sprijin.

„Am construit aproape patru kilometri de pistă de biciclete pe marginea unui râu, deci cu multe și diferite probleme geotehnice... Lucrarea a fost executată în albia unui râu care s-a tot schimbat și a trebuit să adaptăm în permanență proiectul... Nu am mai construit acele ziduri de sprijin (pentru a nu distruge zonele verzi), care au fost înlocuite cu 21.000 de mp de palplanșe, dintre care aproximativ 20.000 de mp sunt din PVC reciclat”, a menționat directorul general al firmei constructoare, Sorin Cristea, tot la inaugurarea pistei.

Potrivit sursei menționate, lucrările efective au durat 17 luni. Firma care s-a ocupat de lucrări, Con-A, a realizat și noul stadion municipal din Sibiu inaugurat la finele anului trecut.

Autoritățile promit că noua pistă pentru biciclete va fi completată cu încă o legătură, pe sub un pod, pentru o mai bună conectare care în acest moment se face la nivelul carosabilului, dar se are în vedere și o extindere a tronsonului atât în amonte, cât și în aval. Dacă în primul caz, investiția se află deja la finele procedurii de achiziție, lucrările fiind programate a se executa până la finele acestui an, în cel de-al doilea proiectele ce vor depuse pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile au fost pregătite și se așteaptă deschiderea liniilor de finanțare în cadrul Programului Regional Centru.

Pista de pe malurile Cibinului, deocamdată, bună doar pentru agrement

Ciclistul olimpic Tudor Oprea, inițiatorul Pro Cycling Team, prezent la inaugurarea noii piste din Sibiu a remarcat că aceasta va fi folosită și de către cicliștii de performanță, dar doar pentru agrement.

Același aspect l-a constatat și Andrei Rusu, de la Urban Bike Revolution, cea mai activă asociație din Sibiu ce promovează deplasarea cu bicicleta prin oraș în oricare scop, care a recunoscut că deși noua pistă nu conectează puncte critice ale Sibiului, din perspectiva nevoii de deplasare, fiind aproape de apă, reprezintă o excelentă soluție pentru petrecerea în mod agreabil a timpului liber. A punctat însă necesitatea conectării ei de alte piste, atât pentru deplasare cât și în alte scopuri.

Deținătorii de magazine de biciclete și ateliere de reparații din Sibiu în schimb au remarcat că de anul trecut încoace, de când a mai fost inaugurată o pistă, se înregistrează o creștere a utilizatorilor de biciclete.

Nemulțumiri: îmbinări deficitare, pistă vălurită

Nu toată lumea a părut să fie mulțumită de investiție, așa cum se întâmplă de altfel la orice lucrare. Au existat și remarci critice la adresa proiectului, de genul: „Calitatea lucrărilor lasă de dorit... A se vedea îmbinările la balustrade în zona de platformă de lângă podul de piatră (...) pista care este vălurită (...) este tot o vale și un deal și mai sunt multe altele... Cine a recepționat o astfel de lucrare nu are nici o treabă cu tehnica și frumosul...”.

Alții s-au arătat nemulțumiți că pentru realizarea pistei de biciclete de pe malurile Cibinului a fost necesar să se taie nenumărate sălcii, iar plantele cu care au fost înlocuite nu se ridică la înălțimea așteptărilor.