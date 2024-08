Misterul găinilor moarte de pe DN14. Anchetă în curs după descoperirea a sute de cadavre

O descoperire macabră a șocat comunitatea din județul Sibiu. Sute de găini moarte au fost găsite aruncate în parcări de-a lungul drumului național DN14.

Autoritățile au fost alertate după ce localnicii au semnalat prezența unui număr mare de cadavre de păsări în zona localităților Ruși și Șeica Mare. Primarul comunei Șeica Mare, Nicolae Șușa, a declarat că în localitatea sa au fost găsite aproximativ o sută de găini moarte, aruncate în containerele de gunoi.

Leșurile nu au încăput în coșul de gunoi din parcare, o parte din ele ajungând în șanț, scrie Turnul Sfatului.

Pe lângă leșurile găsite în localitatea Ruși, alte aproximativ o sută de leșuri au fost descoperite în Șeica Mare. Se pare că în cursul nopții cineva s-a descotorosit de o mulțime de cadavre, de-a lungul DN 14.

Primarul din Șeica Mare spune că vor verifica imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a-l prinde pe cel care se face vinovat.

„La noi am găsit vreo sută de găini. Erau aruncate în tomberoanele de la parcare, pe DN14, înainte de benzinărie. Am vorbit, sunt și la Ruși și la Șura. O să ne uităm pe camere să vedem cine le-a aruncat, sigur vom putea vedea. Cel mai probabil e o mașină mare, pentru că sunt sute de găini. Numai o sută sunt la noi. Au mai fost câte una, două aruncate, dar 100, niciodată. Noi am spălat cu dezinfectant locul, pentru că există riscul să fie bolnave. Te poți să te trezești cu o boală, ceva”, a declarat primarul Nicolae Șușa, pentru sursa citată.